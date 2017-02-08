المفتي: لا نمانع من يأتي لمناقشة "كبار العلماء".. الهيئة بيّنت الباطل ودمغته بالحق

قال: على الأسرة المبادرة بإنكار الأفكار السيئة لدى أبنائهم.. التعليم عليه التحذير

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إن رجال الأمن البواسل لهم شرف عظيم وفضل كبير.. ونشكرهم على مواقفهم البطولية،وعلى الأسرة المبادرة بإنكار الأفكار السيئة لدى أبنائهم.. و"التواصل الاجتماعي" متوفرة لدى الجميع، ويجب الحذر منها.

وأضاف، في تصريحات لقناة "الإخبارية": هيئة كبار العلماء بيّنت الباطل بالفتن، ودمغته بالحق، وبيانات الهيئة واضحة في محاربة الأفكار الضالة والمفسدين، وحذرت من أن المتسبب بالفتن والداعي إليها على خطر عظيم.

وتابع "آل الشيخ": يجب على الخطباء والأئمة التحذير من الآراء الباطلة والجماعات الكاذبة، ويجب أن يكون في التعليم مثل هذه التحذيرات، والتلوث الفكري والذي تبنّاه بعض شباب الأمة، خُدعوا به وزين لهم الباطل ويظنون أنه الحق.

وقال: هيئة كبار العلماء تقوم بعملها في دعوة الناس إلى الخير والابتعاد عن الشر.. ولا نمانع من يأتي لمناقشة كبار العلماء.