رفض المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ما تقوم به بعض الشركات والمؤسسات الخاصة من توظيف المعاقين وتسليمهم رواتب، مع إعفائهم من الدوام والعمل، مؤكدًا عدم شرعية وجواز ما يقومون بها؛ لأن فيه إهدارًا لطاقاتهم، وتعطيلاً لقدراتهم، وحرمانهم من الخبرة والتجربة. جاء ذلك في رد سماحته على سؤال متصل ببرنامج "فتاوى على الهواء" في إذاعة القرآن الكريم أمس الثلاثاء، عن قيام بعض الشركات بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُسقط عنهم الدوام؛ ليسجل لديهم المعاق، ولكن لا يحضر للعمل! وقال سماحة المفتي العام للسعودية: "لا يجوز ولا يصلح أبدًا؛ هذا تحطيم للقدرات الذهنية والفكرية.. ينبغي أن يعملوا، ويكسبوا خبرة وتجربة. أما إنهم يعطون رواتب دون أن يشتغلوا ويعملوا فهذا يؤدي إلى كسلهم وخمولهم". وفي سياق آخر، طالب سماحة المفتي العام للسعودية الطلاب والطالبات بالاهتمام بالامتحانات الفصلية التي يخوضونها حاليًا، والجدية والاجتهاد في التحصيل الدراسي والمذاكرة، محذرًا إياهم من معوقات التعليم التي تتمثل في مخالطة أصدقاء السوء الذين يقللون في أعينهم شأن العلم والدراسة، ويزينون لهم طرق الفسوق والمجون، وقال: "كل من يدعوكم لترك الدراسة ويزهّدكم فيها فاعلموا أنه عدو لكم ". ودعا سماحة المفتي الطلاب والطالبات إلى استغلال الإجازة بعد الاختبارات بما يعود عليهم بالنفع والخير في دينهم ودنياهم. وأوصى المسافرين خلال الإجازة بالتمسك بالدين والأخلاق والقيم.

"المفتي" لشركات توظف المعاقين ولا تلزمهم بالدوام: لا يجوز.. هذا تحطيم للقدرات الذهنية والفكرية! عبدالحكيم شار سبق 2017-01-18 رفض المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ما تقوم به بعض الشركات والمؤسسات الخاصة من توظيف المعاقين وتسليمهم رواتب، مع إعفائهم من الدوام والعمل، مؤكدًا عدم شرعية وجواز ما يقومون بها؛ لأن فيه إهدارًا لطاقاتهم، وتعطيلاً لقدراتهم، وحرمانهم من الخبرة والتجربة.



جاء ذلك في رد سماحته على سؤال متصل ببرنامج "فتاوى على الهواء" في إذاعة القرآن الكريم أمس الثلاثاء، عن قيام بعض الشركات بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُسقط عنهم الدوام؛ ليسجل لديهم المعاق، ولكن لا يحضر للعمل! وقال سماحة المفتي العام للسعودية: "لا يجوز ولا يصلح أبدًا؛ هذا تحطيم للقدرات الذهنية والفكرية.. ينبغي أن يعملوا، ويكسبوا خبرة وتجربة. أما إنهم يعطون رواتب دون أن يشتغلوا ويعملوا فهذا يؤدي إلى كسلهم وخمولهم".



وفي سياق آخر، طالب سماحة المفتي العام للسعودية الطلاب والطالبات بالاهتمام بالامتحانات الفصلية التي يخوضونها حاليًا، والجدية والاجتهاد في التحصيل الدراسي والمذاكرة، محذرًا إياهم من معوقات التعليم التي تتمثل في مخالطة أصدقاء السوء الذين يقللون في أعينهم شأن العلم والدراسة، ويزينون لهم طرق الفسوق والمجون، وقال: "كل من يدعوكم لترك الدراسة ويزهّدكم فيها فاعلموا أنه عدو لكم ".



ودعا سماحة المفتي الطلاب والطالبات إلى استغلال الإجازة بعد الاختبارات بما يعود عليهم بالنفع والخير في دينهم ودنياهم. وأوصى المسافرين خلال الإجازة بالتمسك بالدين والأخلاق والقيم.



18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438 12:25 AM

حث الطلاب والطالبات على الاجتهاد في الاختبارات وحذَّرهم: كل من يزهِّدكم بالدراسة عدو لكم!

"المفتي" لشركات توظف المعاقين ولا تلزمهم بالدوام: لا يجوز.. هذا تحطيم للقدرات الذهنية والفكرية!





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رفض المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ما تقوم به بعض الشركات والمؤسسات الخاصة من توظيف المعاقين وتسليمهم رواتب، مع إعفائهم من الدوام والعمل، مؤكدًا عدم شرعية وجواز ما يقومون بها؛ لأن فيه إهدارًا لطاقاتهم، وتعطيلاً لقدراتهم، وحرمانهم من الخبرة والتجربة.



جاء ذلك في رد سماحته على سؤال متصل ببرنامج "فتاوى على الهواء" في إذاعة القرآن الكريم أمس الثلاثاء، عن قيام بعض الشركات بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُسقط عنهم الدوام؛ ليسجل لديهم المعاق، ولكن لا يحضر للعمل! وقال سماحة المفتي العام للسعودية: "لا يجوز ولا يصلح أبدًا؛ هذا تحطيم للقدرات الذهنية والفكرية.. ينبغي أن يعملوا، ويكسبوا خبرة وتجربة. أما إنهم يعطون رواتب دون أن يشتغلوا ويعملوا فهذا يؤدي إلى كسلهم وخمولهم".



وفي سياق آخر، طالب سماحة المفتي العام للسعودية الطلاب والطالبات بالاهتمام بالامتحانات الفصلية التي يخوضونها حاليًا، والجدية والاجتهاد في التحصيل الدراسي والمذاكرة، محذرًا إياهم من معوقات التعليم التي تتمثل في مخالطة أصدقاء السوء الذين يقللون في أعينهم شأن العلم والدراسة، ويزينون لهم طرق الفسوق والمجون، وقال: "كل من يدعوكم لترك الدراسة ويزهّدكم فيها فاعلموا أنه عدو لكم ".



ودعا سماحة المفتي الطلاب والطالبات إلى استغلال الإجازة بعد الاختبارات بما يعود عليهم بالنفع والخير في دينهم ودنياهم. وأوصى المسافرين خلال الإجازة بالتمسك بالدين والأخلاق والقيم.

