المقرن يثني على إدارة دار أيتام جازان

استمع للأبناء وأثنى على الإدارة العامة

زار وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن دار الأيتام للكبار، وكان برفقته مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي الحربي ومساعد المدير العام للرعاية خالد معافى ومدير الضمان الاجتماعي سامي حملي ومدير دار البنين أحمد أبو شرحة.



واستمع الوكيل للأبناء وأثنى على الإدارة العامة وإدارة الدار على تعاملهم مع الأبناء وتوفير متطلباتهم، وقال نسأل الله للقائمين على الأبناء خير الجزاء .

ويكرر وكيل الإمارة زياراته للمرافق التي تقدم خدماتها للأيتام في منطقة جازان متفقدًا احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكلٍ دوري .



