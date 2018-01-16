النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المقرن يثني على إدارة دار أيتام جازان

استمع للأبناء وأثنى على الإدارة العامة

زار وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن دار الأيتام للكبار، وكان برفقته مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي الحربي ومساعد المدير العام للرعاية خالد معافى ومدير الضمان الاجتماعي سامي حملي ومدير دار البنين أحمد أبو شرحة.


واستمع الوكيل للأبناء وأثنى على الإدارة العامة وإدارة الدار على تعاملهم مع الأبناء وتوفير متطلباتهم، وقال نسأل الله للقائمين على الأبناء خير الجزاء .

ويكرر وكيل الإمارة زياراته للمرافق التي تقدم خدماتها للأيتام في منطقة جازان متفقدًا احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكلٍ دوري .
 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المقرن يثني على إدارة دار أيتام جازان
سبق

زار وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن دار الأيتام للكبار، وكان برفقته مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي الحربي ومساعد المدير العام للرعاية خالد معافى ومدير الضمان الاجتماعي سامي حملي ومدير دار البنين أحمد أبو شرحة.


واستمع الوكيل للأبناء وأثنى على الإدارة العامة وإدارة الدار على تعاملهم مع الأبناء وتوفير متطلباتهم، وقال نسأل الله للقائمين على الأبناء خير الجزاء .

ويكرر وكيل الإمارة زياراته للمرافق التي تقدم خدماتها للأيتام في منطقة جازان متفقدًا احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكلٍ دوري .
 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:06 PM
استمع للأبناء وأثنى على الإدارة العامة

المقرن يثني على إدارة دار أيتام جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
711

زار وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن دار الأيتام للكبار، وكان برفقته مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي الحربي ومساعد المدير العام للرعاية خالد معافى ومدير الضمان الاجتماعي سامي حملي ومدير دار البنين أحمد أبو شرحة.


واستمع الوكيل للأبناء وأثنى على الإدارة العامة وإدارة الدار على تعاملهم مع الأبناء وتوفير متطلباتهم، وقال نسأل الله للقائمين على الأبناء خير الجزاء .

ويكرر وكيل الإمارة زياراته للمرافق التي تقدم خدماتها للأيتام في منطقة جازان متفقدًا احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكلٍ دوري .
 
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,484
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,443
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة