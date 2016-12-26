الملتقى الاستثماري الثاني للإعلام المرئي والمسموع ينطلق في 27 ديسمبر

تنظمه الهيئة العامة للإعلام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنظيم النسخة الثانية من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع يومي 27-28 ديسمبر لعام 2016م، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، برعاية وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ عادل الطريفي.

الحدث الذي يعقد تحت شعار "محتوى تصنعه، عالم يشاهده" سيحظى بحضور رئيس الهيئة، بندر بن محمد عسيري، وسيقوم خلاله المجتمعون بتسليط الضوء على النواحي الفنية لصناعة المحتوى المرئي والمسموع في المملكة، واستطلاع فرص الاستثمار في صناعة الإعلام بالمملكة، كما سيستضيف المؤتمر متحدثين محليين وعالميين.

ويحتوي الحدث على العديد من ورش العمل المصاحبة للملتقى، كذلك سيتم توقيع اتفاقيات مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز الإبداع في المنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة، أعرب عسيري عن سعادته برعاية وزير الثقافة والإعلام لفعاليات الملتقى، مشيراً إلى أن تنظيمه يأتي في إطار السعي إلى تعريف المجتمع السعودي بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وأهدافها، وجهودها في سبيل تسهيل وتنظيم صناعة الإعلام المرئي والمسموع، والارتقاء بهذه الصناعة من خلال مشاركة الشباب والشابات الموهوبين والمهتمين بهذه الصناعة.

وتدعم الملتقى مجموعة من الجهات والشركات البارزة من أهمها شركة هواوي السعودية، الشريك الإستراتيجي للنسخة الثانية للملتقى والخطوط الجوية السعودية الناقل الجوي والعديد من الشركة الراعية، وكان الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع الأول الذي أقيم في شهر أبريل الماضي في مدينة الدمام شهد نجاحاً كبيراً للمستثمرين وأصحاب المواهب الذين شاركوا فيه.