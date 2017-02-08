الملحقية في أمريكا للمبتعثين: احرصوا على اتباع أنظمة وقوانين الهجرة الأمريكية

طالبتهم بالالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالابتعاث

أهابت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا بأبنائها المبتعثين والمبتعثات والطلاب والطالبات في الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالابتعاث، ‏وذكرتهم عبر ملخص انفوجرافيك بالتعليمات الواجب عليهم الحرص عليها خلال فترة دراستهم، وعلى الحرص على اتباع أنظمة وقوانين الهجرة الأمريكية لتفادي إلغاء الـ I-20.



وشدد الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد بن عبدالله العيسى على الالتزام بالآتي: الانتباه لجميع المستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، والالتزام بتسديد الغرامات الناتجة من المخالفات، وحضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من قِبل المحكمة.



وأكد للمبتعثين الحرص على عدم احتواء الأجهزة المحمولة "الهواتف، الكمبيوتر" على مواد ممنوعة مثل مقاطع أو صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني، مقاطع مخلة بالآداب أو مقاطع العنف بكل أشكاله.



كما تشدد الملحقية على الطلاب بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها وعدم الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية التي قد تسبب الكثير من الخلافات التي لا طائل لها.



وحثت الملحقية الجميع على التركيز على الهدف الذي ابتعثتم من أجله وهو الدراسة، للعودة إلى الوطن والمساهمة في تنميته وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح والسلامة الدائمة.

