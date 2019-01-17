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الملك فيليب السادس يغادر الرياض

بعد زيارة رسمية للمملكة

غادر الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض اليوم, بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي  الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك فيليب السادس يغادر الرياض
سبق

غادر الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض اليوم, بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي  الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
03:52 PM
بعد زيارة رسمية للمملكة

الملك فيليب السادس يغادر الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض اليوم, بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي  الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية.

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