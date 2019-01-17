الملك فيليب السادس يغادر الرياض

بعد زيارة رسمية للمملكة

غادر الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض اليوم, بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية.