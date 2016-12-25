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الملك يستقبل السفير الأمريكي في الرياض بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول؛ الذي ودّع الملك المفدّى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

 

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يستقبل السفير الأمريكي في الرياض بمناسبة انتهاء فترة عمله
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول؛ الذي ودّع الملك المفدّى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

 

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:22 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
07:50 PM

الملك يستقبل السفير الأمريكي في الرياض بمناسبة انتهاء فترة عمله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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11,217

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول؛ الذي ودّع الملك المفدّى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

 

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

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