"المملكة" المستثمر الأكبر والرئيسي في "صندوق سوفت بنك"

إعلان المجموعة عن توقيع مذكرة تفاهم تبلغ 45 مليار دولار أمريكي

فور إعلان مجموعة "سوفت بنك" توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية لاستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي كأكبر المستثمرين في الصندق الجديد الذي أُطلق عليه مسمى "صندوق رؤية سوفت بنك"، أعلنت عشرات الشركات العالمية عن خططها في الاستثمار في الصندوق الذي تُعَد السعودية المسثتمر الرئيسي فيه.

وأعلنت شركة آبل مؤخراً اعتزامها عن استثمارات بقيمة مليار دولار في صندوق الرؤية، إضافة إلى شركة أوراكل لاري إليسون وكوالكوم وفوكسكون، وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي؛ حيث يجري محادثات للاستثمار في الصندوق أيضاً.

ووفقاً لخبراء ومطلعين على استراتيجية الاستثمار، وأن صندوق الرؤية الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم والاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم الآلي والأقمار الصناعية إضافة إلى "إنترنت الأشياء".

ووفقاً لتقارير اقتصادية عالمية، فإن صندوق الرؤية حالياً يُعَد أكبر تجمع لرؤوس الأموال الخاصة؛ حيث إن هناك شركات أوروبية وأخرى هندية تعتزم أيضاً الاستثمار في الصندوق عقب النجاح الواضح لاستثمارات الصندوق السعودي.

وأشارت إلى أن رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية في اختيار نوعية الاستثمارات، ستحقق للسعودية امتيازات كبيرة كونها المستثمر الرئيسي في صندوق سوفت بنك، وأيضاً سيعزز قدراتها بشكل كبير في المجال التقني والتكنولوجي وتنويع مصادر الدخل.

وأضافت أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا يُعَد من الاستثمارات الناجحة وذات عائد عالٍ؛ حيث إن أغلب دول العالم المتقدمة تضع الاستثمارات التكنولوجية في أولوياتها عقب تركيزها في سنوات سابقة على الاستثمار في الصناعات فقط بشكل أكبر.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم مع سوفت بنك في شهر أكتوبر الماضي، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حينها: إن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يُركّز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد؛ سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت يوم أمس، أن مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون سينضم لـ"آبل" و"كوالكوم" و"فوكسكون" في التغطية المالية لصندوق "سوفت بنك" التكنولوجي محطم الأرقام القياسية، الذي يعتبر صندوق الاستثمارات السعودي المشارك الأكبر الرئيسي فيه.

ووفقاً للتقارير سيسمح انضمام تلك الجهات الاستثمارية لمجموعة الاتصالات اليابانية، بأن تصل إلى هدفها في تحقيق 100 مليار دولار أمريكي بأسابيع قبل الموعد المحدد.

وأشار كاتب في صحيفة "فايننشال تايمز" إلى صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي؛ حيث تجري محادثات للاستثمار في صندوق رؤية "سوفت بنك" أيضاً.

وتشير التقارير إلى أن الصندوق سيبقى مفتوحاً لاستقبال أي استثمارات إضافية حتى نهاية شهر يناير، مع وجود طلب عالٍ للاستثمار فيه من شركات كبرى وصناديق سيادية.