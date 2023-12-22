المملكة تدين وتستنكر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع ببرلين

قدمت التعازي وطالبت بتكاتف الجهود لمحاربة الأعمال الإجرامية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



وقدم المصدر تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية.