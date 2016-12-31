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المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ ببغداد

أكدت على موقفها الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ ببغداد
سبق

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:34 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:52 AM
أكدت على موقفها الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف

المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ ببغداد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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5,111

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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