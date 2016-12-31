المملكة تدين وتستنكر التفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ ببغداد

أكدت على موقفها الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.