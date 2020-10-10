المملكة تفوز بعضوية المكتب التنفيذي الآسيوي لرفع الأثقال

خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المقامة في بانكوك

فاز رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد أحمد الحربي بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت بالعاصمة التايلندية بانكوك، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور توماش أيان، ومشاركة ٣٨ دولة آسيوية.

وجاءت نتائج الانتخابات بفوز العراقي محمد جلود بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، والهندي "برسات" نائباً ثانياً ، واختيرت التايلندية "بوسابا" لمنصب الأمين العام.

وقال "الحربي" رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال إن فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية جاء بعد الحصول على أغلبية أصوات الدول المشاركة في الانتخابات، مما يعد امتدادًا لتواجد الرياضيين السعوديين في المناصب القيادية بالاتحادات الإقليمية والدولية.

وأضاف: أوجّه الشكر الخاص للأمير خالد بن بندر المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية على متابعته الدائمة وتأييده ترشيحي لتمثيل المملكة بالاتحاد الآسيوي، كما أشكر أسرة رفع الأثقال بالمملكة والذين ساعدوني على ترتيب بيت رفع الأثقال، حتى أصبح الاتحاد السعودي وأعضاؤه يتقلدون المناصب والمنصات الدولية رافعين راية التوحيد.