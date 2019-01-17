المنتخبات العربية تواصل إخفاقاتها .. المغرب يخسر في كأس إفريقيا

تعرض المنتخب المغربي لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في أولى مبارياته، وذلك في المواجهة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب أوييم لحساب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية هيرفي كاغي بالدقيقة 55 .

وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة حين أشهر الحكم الإنذار الثاني للاعب الكونغو الديمقراطية خوسيه موتامبالا.

وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي مع نظيره منتخب توغو ضمن في الجولة الأولى .

