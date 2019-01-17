النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المنتخبات العربية تواصل إخفاقاتها .. المغرب يخسر في كأس إفريقيا

تعرض المنتخب المغربي لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في أولى مبارياته، وذلك في المواجهة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب أوييم لحساب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية هيرفي كاغي بالدقيقة 55 .
وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة حين أشهر الحكم الإنذار الثاني للاعب الكونغو الديمقراطية خوسيه موتامبالا.
وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي مع نظيره منتخب توغو ضمن في الجولة الأولى .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
المنتخبات العربية تواصل إخفاقاتها .. المغرب يخسر في كأس إفريقيا
سبق

تعرض المنتخب المغربي لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في أولى مبارياته، وذلك في المواجهة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب أوييم لحساب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية هيرفي كاغي بالدقيقة 55 .
وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة حين أشهر الحكم الإنذار الثاني للاعب الكونغو الديمقراطية خوسيه موتامبالا.
وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي مع نظيره منتخب توغو ضمن في الجولة الأولى .
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:29 AM

المنتخبات العربية تواصل إخفاقاتها .. المغرب يخسر في كأس إفريقيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,155

تعرض المنتخب المغربي لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في أولى مبارياته، وذلك في المواجهة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب أوييم لحساب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية هيرفي كاغي بالدقيقة 55 .
وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة حين أشهر الحكم الإنذار الثاني للاعب الكونغو الديمقراطية خوسيه موتامبالا.
وفي المواجهة الثانية من ذات المجموعة استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي مع نظيره منتخب توغو ضمن في الجولة الأولى .
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,140
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,657
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,947
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة