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"المنيفي" يكرّم مستشفى وادي الدواسر لتنوع وتميز فعالياته

خلال الاحتفاء باختتام مهرجان "وادينا تراث وأصالة"

كرّم محافظة وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي، المستشفى العام، نظير حصوله على الجناح المتميز لتنوع فعالياته، خلال مشاركته في مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، وتسلم درع التكريم بالنيابة مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمستشفى، خلف بن مبارك بن حنيان.

 

جاء ذلك خلال الاحتفاء باختتام المهرجان، الذي أقيم في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء الدوائر والأجهزة الحكومية والأهلية ومحبي التراث الشعبيي.

 

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائى فهد بن محمد الممخور، أن مشاركتهم في هذا المهرجان تأتي في إطار المسؤولية المناطة، والشراكة المجتمعية الفاعلة، إيماناً بدورهم في نشر التوعية والتثقيف من خلال طاقم طبي وفني يستهدف الزوار من الأهالي، تحقيقاً وتماشياً مع سياسات وتوجهات الوزارة، واستحقه المستشفى العام على المشاركين الآخرين .

 

وقدم "الممخور" شكره لكافة الإدارات والأقسام المشاركة والموظفين الذين تفانوا في أعمالهم تجاه تقديم خدمات مميزة في جناح المستشفى، منوهاً أن هذا يدل على الالتزام والتميز والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما نتطلع له دائماً بأن تكون الخدمات المقدمة على أكمل صورة للمستفيدين منها.

 

وكان مستشفى وادي الدواسر العام، قد خُصّص له جناح بمقر المهرجان، نظم من خلاله برامج توعوية اشتملت على حملة للتبرع بالدم، ومحاضرات يومية متنوعة بخيمة المهرجان ألقاها أطباء من مكافحة العدوى والرعاية الصحية الأولية، وأخصائيون من الرعاية الصيدلية؛ بالإضافة لبرنامج خاص لإدارة حقوق وعلاقات المرضى تحقيقاً لشعار "المريض أولاً"، مصحوب بمئات المطويات والمنشورات التوعوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المنيفي" يكرّم مستشفى وادي الدواسر لتنوع وتميز فعالياته
سبق

كرّم محافظة وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي، المستشفى العام، نظير حصوله على الجناح المتميز لتنوع فعالياته، خلال مشاركته في مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، وتسلم درع التكريم بالنيابة مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمستشفى، خلف بن مبارك بن حنيان.

 

جاء ذلك خلال الاحتفاء باختتام المهرجان، الذي أقيم في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء الدوائر والأجهزة الحكومية والأهلية ومحبي التراث الشعبيي.

 

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائى فهد بن محمد الممخور، أن مشاركتهم في هذا المهرجان تأتي في إطار المسؤولية المناطة، والشراكة المجتمعية الفاعلة، إيماناً بدورهم في نشر التوعية والتثقيف من خلال طاقم طبي وفني يستهدف الزوار من الأهالي، تحقيقاً وتماشياً مع سياسات وتوجهات الوزارة، واستحقه المستشفى العام على المشاركين الآخرين .

 

وقدم "الممخور" شكره لكافة الإدارات والأقسام المشاركة والموظفين الذين تفانوا في أعمالهم تجاه تقديم خدمات مميزة في جناح المستشفى، منوهاً أن هذا يدل على الالتزام والتميز والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما نتطلع له دائماً بأن تكون الخدمات المقدمة على أكمل صورة للمستفيدين منها.

 

وكان مستشفى وادي الدواسر العام، قد خُصّص له جناح بمقر المهرجان، نظم من خلاله برامج توعوية اشتملت على حملة للتبرع بالدم، ومحاضرات يومية متنوعة بخيمة المهرجان ألقاها أطباء من مكافحة العدوى والرعاية الصحية الأولية، وأخصائيون من الرعاية الصيدلية؛ بالإضافة لبرنامج خاص لإدارة حقوق وعلاقات المرضى تحقيقاً لشعار "المريض أولاً"، مصحوب بمئات المطويات والمنشورات التوعوية.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
04:33 PM
خلال الاحتفاء باختتام مهرجان "وادينا تراث وأصالة"

"المنيفي" يكرّم مستشفى وادي الدواسر لتنوع وتميز فعالياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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كرّم محافظة وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي، المستشفى العام، نظير حصوله على الجناح المتميز لتنوع فعالياته، خلال مشاركته في مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، وتسلم درع التكريم بالنيابة مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمستشفى، خلف بن مبارك بن حنيان.

 

جاء ذلك خلال الاحتفاء باختتام المهرجان، الذي أقيم في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في الخماسين، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء الدوائر والأجهزة الحكومية والأهلية ومحبي التراث الشعبيي.

 

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائى فهد بن محمد الممخور، أن مشاركتهم في هذا المهرجان تأتي في إطار المسؤولية المناطة، والشراكة المجتمعية الفاعلة، إيماناً بدورهم في نشر التوعية والتثقيف من خلال طاقم طبي وفني يستهدف الزوار من الأهالي، تحقيقاً وتماشياً مع سياسات وتوجهات الوزارة، واستحقه المستشفى العام على المشاركين الآخرين .

 

وقدم "الممخور" شكره لكافة الإدارات والأقسام المشاركة والموظفين الذين تفانوا في أعمالهم تجاه تقديم خدمات مميزة في جناح المستشفى، منوهاً أن هذا يدل على الالتزام والتميز والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما نتطلع له دائماً بأن تكون الخدمات المقدمة على أكمل صورة للمستفيدين منها.

 

وكان مستشفى وادي الدواسر العام، قد خُصّص له جناح بمقر المهرجان، نظم من خلاله برامج توعوية اشتملت على حملة للتبرع بالدم، ومحاضرات يومية متنوعة بخيمة المهرجان ألقاها أطباء من مكافحة العدوى والرعاية الصحية الأولية، وأخصائيون من الرعاية الصيدلية؛ بالإضافة لبرنامج خاص لإدارة حقوق وعلاقات المرضى تحقيقاً لشعار "المريض أولاً"، مصحوب بمئات المطويات والمنشورات التوعوية.

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