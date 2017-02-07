"المنيف" يوضح: إذا وردت إعلانات وظيفية أخرى ستضاف لـ "الخطة"

في ظل تساؤلات عن غياب الوظائف التعليمية ومع صمت وزارة التعليم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن الوزارة ستدرج أي إعلانات وظيفية تردها من الجهات الحكومية ، لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.

وقال المنيف معلقا على إعلان الوزارة للجدولة الزمنية : "‏في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة، فإنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام".

وكان الكثير من الخريجين قد أبدوا استغرابهم من خلو خطة الإعلانات الوظيفية من الوظائف التعليمية لأول مرة، موجهين استفسارات لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم.

وزارة الخدمة المدنية أخلت مسؤوليتها بالتأكيد على أن دورها ينحصر في إعلان ما يرد إليها من إعلانات من الجهات الحكومية ، فيما التزمت وزارة التعليم الصمت ولم تعلن عن مسببات خلو خطة الإعلانات الوظيفية من الوظائف التعليمية.