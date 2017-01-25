المواصفات النهائية لهاتف "جلاكسي إس 8" ومفاجآت كبرى تنتظر عشاقه

ستطلقه "سامسونج" رسمياً خلال شهر مارس المقبل

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً حصرياً حول المواصفات النهائية، التي تُجَهّزها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لتدعم به هاتفها "جلاكسي إس 8".

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات نَسَبتها لمصادر من داخل الشركة قالت فيها: إن الهاتف المنتظر ستكون أبرزُ مميزاته استغلالُ الشاشة اللمسية بالكامل (من الحافة للحافة).

كما كشفت تلك المصادر عن أن الهاتف سيكون الكشف عنه رسمياً في أواخر شهر مارس المقبل، وسيُطرح للبيع في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وتوقعت أن يكون تحديداً يوم 21 إبريل؛ مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عنه خلال مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة فبراير المقبل.

وستطرح "سامسونج" هاتفها بإصدارين أحدهما ذو شاشة 5 بوصة؛ فيما سيكون الإصدار الثاني ذا شاشة 6 بوصات، ولن يكون 5.5 بوصة كما هو في نسخة "جلاكسي إس 7".

وقال اثنان من المصادر من داخل "سامسونج" لـ"الجارديان": إن الهاتف سيكون منحنياً إلى أسفل، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر، بصورة مماثلة لنسخ "جلاكسي إس 7 إيدج"؛ لاستغلال الشاشة من جميع جوانبها.

وستنقل كذلك الشركة الكورية مستشعر بصمة الإصبع للجزء الخلفي من الجهاز؛ للاستفادة من الشاشة بصورة أكبر، كما ستدعم الهاتف بمستشعر لقزحية العين.

وستوفر "سامسونج" أيضاً تحسينات كبيرة في جودة الصورة، وجودة ضوء الفلاش، وسرعة التقاط الصور، وستدمج فيها خاصية التعرض على الأشياء الموجودة في نظارات جوجل.

وستوفر الشركة لهاتفها الجديد معالجاً جديداً مبنياً بمعيارية 10 نانومرتر من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 835، والمدعوم بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والتي يمكن دعمها حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة.

كما تخطط "سامسونج" لدعم الهاتف بخدمة جديدة تسمح لتحول "جلاكسي إس 8" لجهاز كمبيوتر عن طريق ربطه بشاشة ولوحة مفاتيح، ودعمتها بتجهيز عدد من تطبيقات "ويندوز" بالهاتف.