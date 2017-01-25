النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المواصفات النهائية لهاتف "جلاكسي إس 8" ومفاجآت كبرى تنتظر عشاقه

ستطلقه "سامسونج" رسمياً خلال شهر مارس المقبل

 نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً حصرياً حول المواصفات النهائية، التي تُجَهّزها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لتدعم به هاتفها "جلاكسي إس 8".

 

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات نَسَبتها لمصادر من داخل الشركة قالت فيها: إن الهاتف المنتظر ستكون أبرزُ مميزاته استغلالُ الشاشة اللمسية بالكامل (من الحافة للحافة).

 

كما كشفت تلك المصادر عن أن الهاتف سيكون الكشف عنه رسمياً في أواخر شهر مارس المقبل، وسيُطرح للبيع في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وتوقعت أن يكون تحديداً يوم 21 إبريل؛ مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عنه خلال مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة فبراير المقبل.

 

وستطرح "سامسونج" هاتفها بإصدارين أحدهما ذو شاشة 5 بوصة؛ فيما سيكون الإصدار الثاني ذا شاشة 6 بوصات، ولن يكون 5.5 بوصة كما هو في نسخة "جلاكسي إس 7".

 

وقال اثنان من المصادر من داخل "سامسونج" لـ"الجارديان": إن الهاتف سيكون منحنياً إلى أسفل، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر، بصورة مماثلة لنسخ "جلاكسي إس 7 إيدج"؛ لاستغلال الشاشة من جميع جوانبها.

 

وستنقل كذلك الشركة الكورية مستشعر بصمة الإصبع للجزء الخلفي من الجهاز؛ للاستفادة من الشاشة بصورة أكبر، كما ستدعم الهاتف بمستشعر لقزحية العين.

 

وستوفر "سامسونج" أيضاً تحسينات كبيرة في جودة الصورة، وجودة ضوء الفلاش، وسرعة التقاط الصور، وستدمج فيها خاصية التعرض على الأشياء الموجودة في نظارات جوجل.

 

وستوفر الشركة لهاتفها الجديد معالجاً جديداً مبنياً بمعيارية 10 نانومرتر من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 835، والمدعوم بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والتي يمكن دعمها حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة.

 

كما تخطط "سامسونج" لدعم الهاتف بخدمة جديدة تسمح لتحول "جلاكسي إس 8" لجهاز كمبيوتر عن طريق ربطه بشاشة ولوحة مفاتيح، ودعمتها بتجهيز عدد من تطبيقات "ويندوز" بالهاتف.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
المواصفات النهائية لهاتف "جلاكسي إس 8" ومفاجآت كبرى تنتظر عشاقه
سبق

 نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً حصرياً حول المواصفات النهائية، التي تُجَهّزها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لتدعم به هاتفها "جلاكسي إس 8".

 

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات نَسَبتها لمصادر من داخل الشركة قالت فيها: إن الهاتف المنتظر ستكون أبرزُ مميزاته استغلالُ الشاشة اللمسية بالكامل (من الحافة للحافة).

 

كما كشفت تلك المصادر عن أن الهاتف سيكون الكشف عنه رسمياً في أواخر شهر مارس المقبل، وسيُطرح للبيع في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وتوقعت أن يكون تحديداً يوم 21 إبريل؛ مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عنه خلال مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة فبراير المقبل.

 

وستطرح "سامسونج" هاتفها بإصدارين أحدهما ذو شاشة 5 بوصة؛ فيما سيكون الإصدار الثاني ذا شاشة 6 بوصات، ولن يكون 5.5 بوصة كما هو في نسخة "جلاكسي إس 7".

 

وقال اثنان من المصادر من داخل "سامسونج" لـ"الجارديان": إن الهاتف سيكون منحنياً إلى أسفل، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر، بصورة مماثلة لنسخ "جلاكسي إس 7 إيدج"؛ لاستغلال الشاشة من جميع جوانبها.

 

وستنقل كذلك الشركة الكورية مستشعر بصمة الإصبع للجزء الخلفي من الجهاز؛ للاستفادة من الشاشة بصورة أكبر، كما ستدعم الهاتف بمستشعر لقزحية العين.

 

وستوفر "سامسونج" أيضاً تحسينات كبيرة في جودة الصورة، وجودة ضوء الفلاش، وسرعة التقاط الصور، وستدمج فيها خاصية التعرض على الأشياء الموجودة في نظارات جوجل.

 

وستوفر الشركة لهاتفها الجديد معالجاً جديداً مبنياً بمعيارية 10 نانومرتر من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 835، والمدعوم بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والتي يمكن دعمها حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة.

 

كما تخطط "سامسونج" لدعم الهاتف بخدمة جديدة تسمح لتحول "جلاكسي إس 8" لجهاز كمبيوتر عن طريق ربطه بشاشة ولوحة مفاتيح، ودعمتها بتجهيز عدد من تطبيقات "ويندوز" بالهاتف.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
09:16 AM
ستطلقه "سامسونج" رسمياً خلال شهر مارس المقبل

المواصفات النهائية لهاتف "جلاكسي إس 8" ومفاجآت كبرى تنتظر عشاقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
3,056

 نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً حصرياً حول المواصفات النهائية، التي تُجَهّزها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لتدعم به هاتفها "جلاكسي إس 8".

 

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات نَسَبتها لمصادر من داخل الشركة قالت فيها: إن الهاتف المنتظر ستكون أبرزُ مميزاته استغلالُ الشاشة اللمسية بالكامل (من الحافة للحافة).

 

كما كشفت تلك المصادر عن أن الهاتف سيكون الكشف عنه رسمياً في أواخر شهر مارس المقبل، وسيُطرح للبيع في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وتوقعت أن يكون تحديداً يوم 21 إبريل؛ مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عنه خلال مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة فبراير المقبل.

 

وستطرح "سامسونج" هاتفها بإصدارين أحدهما ذو شاشة 5 بوصة؛ فيما سيكون الإصدار الثاني ذا شاشة 6 بوصات، ولن يكون 5.5 بوصة كما هو في نسخة "جلاكسي إس 7".

 

وقال اثنان من المصادر من داخل "سامسونج" لـ"الجارديان": إن الهاتف سيكون منحنياً إلى أسفل، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر، بصورة مماثلة لنسخ "جلاكسي إس 7 إيدج"؛ لاستغلال الشاشة من جميع جوانبها.

 

وستنقل كذلك الشركة الكورية مستشعر بصمة الإصبع للجزء الخلفي من الجهاز؛ للاستفادة من الشاشة بصورة أكبر، كما ستدعم الهاتف بمستشعر لقزحية العين.

 

وستوفر "سامسونج" أيضاً تحسينات كبيرة في جودة الصورة، وجودة ضوء الفلاش، وسرعة التقاط الصور، وستدمج فيها خاصية التعرض على الأشياء الموجودة في نظارات جوجل.

 

وستوفر الشركة لهاتفها الجديد معالجاً جديداً مبنياً بمعيارية 10 نانومرتر من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراجون 835، والمدعوم بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والتي يمكن دعمها حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة.

 

كما تخطط "سامسونج" لدعم الهاتف بخدمة جديدة تسمح لتحول "جلاكسي إس 8" لجهاز كمبيوتر عن طريق ربطه بشاشة ولوحة مفاتيح، ودعمتها بتجهيز عدد من تطبيقات "ويندوز" بالهاتف.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,932
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,019
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,250
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,501

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة