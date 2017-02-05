النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"المواصفات" تنظم ورشة عمل عن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بالرياض.. غدًا

تنطلق غدًا الاثنين في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض فعاليات ورشة عمل تعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، والتي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استكمالاً لورشتي العمل اللتين قامت بتنظيمهما في وقت سابق بالمنطقة الشرقية ومكة، واستمراراً لجهودها الرامية لإطلاع المنتجين والمستوردين على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنتجات البلاستيك.
 

وتعد اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، إحدى نتائج التعاون المشترك بين هيئة المواصفات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتناول اللائحة خصائص وطرق الاختبار المطبقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما أنها تهدف لوضع حلول فعّالة لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية.

وتشهد ورشة العمل استعراضاً شاملاً لصناعة المنتجات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، عبر ورقة عمل بعنوان "الآثار البيئية لصناعة المنتجات البلاستيكية"، إلى جانب إلقاء الضوء على المنهجية الجديدة التي تتبعها هيئة المواصفات لضمان سلامة المنتجات، وما اشتملت عليه اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ علاوة على توضيح إجراءات التسجيل للجهات المصنّعة والمستوردة في إدارة شهادات المطابقة بهيئة المواصفات، وآليات الحصول على الترخيص باستعمال شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وجلسة نقاشية للإجابة من المعنيين بهيئة المواصفات على أسئلة واستفسارات الحضور.

 من جهتها أوضحت غادة الكليب مستشارة الجودة بهيئة المواصفات أن النفايات البلاستيكية ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، وأشارت إلى أن النفايات البلاستيكية  في  المملكة تشكل ١٦٪‏ من حجم النفايات أي ما يعادل أكثر من ٢ مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، كما أن معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات  البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً.

يذكر أن هيئة المواصفات اعتمدت، خلال العام الماضي فقط، نحو 10 لوائح فنية إلزامية لعدد من المنتجات، وهي خطوة أولى في الخطوات التنفيذية لمبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، التي تم اعتمادها ضمن مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020.

 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المواصفات" تنظم ورشة عمل عن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بالرياض.. غدًا
سبق

تنطلق غدًا الاثنين في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض فعاليات ورشة عمل تعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، والتي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استكمالاً لورشتي العمل اللتين قامت بتنظيمهما في وقت سابق بالمنطقة الشرقية ومكة، واستمراراً لجهودها الرامية لإطلاع المنتجين والمستوردين على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنتجات البلاستيك.
 

وتعد اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، إحدى نتائج التعاون المشترك بين هيئة المواصفات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتناول اللائحة خصائص وطرق الاختبار المطبقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما أنها تهدف لوضع حلول فعّالة لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية.

وتشهد ورشة العمل استعراضاً شاملاً لصناعة المنتجات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، عبر ورقة عمل بعنوان "الآثار البيئية لصناعة المنتجات البلاستيكية"، إلى جانب إلقاء الضوء على المنهجية الجديدة التي تتبعها هيئة المواصفات لضمان سلامة المنتجات، وما اشتملت عليه اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ علاوة على توضيح إجراءات التسجيل للجهات المصنّعة والمستوردة في إدارة شهادات المطابقة بهيئة المواصفات، وآليات الحصول على الترخيص باستعمال شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وجلسة نقاشية للإجابة من المعنيين بهيئة المواصفات على أسئلة واستفسارات الحضور.

 من جهتها أوضحت غادة الكليب مستشارة الجودة بهيئة المواصفات أن النفايات البلاستيكية ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، وأشارت إلى أن النفايات البلاستيكية  في  المملكة تشكل ١٦٪‏ من حجم النفايات أي ما يعادل أكثر من ٢ مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، كما أن معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات  البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً.

يذكر أن هيئة المواصفات اعتمدت، خلال العام الماضي فقط، نحو 10 لوائح فنية إلزامية لعدد من المنتجات، وهي خطوة أولى في الخطوات التنفيذية لمبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، التي تم اعتمادها ضمن مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
03:57 PM

"المواصفات" تنظم ورشة عمل عن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بالرياض.. غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
160

تنطلق غدًا الاثنين في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض فعاليات ورشة عمل تعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، والتي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استكمالاً لورشتي العمل اللتين قامت بتنظيمهما في وقت سابق بالمنطقة الشرقية ومكة، واستمراراً لجهودها الرامية لإطلاع المنتجين والمستوردين على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنتجات البلاستيك.
 

وتعد اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، إحدى نتائج التعاون المشترك بين هيئة المواصفات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتناول اللائحة خصائص وطرق الاختبار المطبقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما أنها تهدف لوضع حلول فعّالة لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية.

وتشهد ورشة العمل استعراضاً شاملاً لصناعة المنتجات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، عبر ورقة عمل بعنوان "الآثار البيئية لصناعة المنتجات البلاستيكية"، إلى جانب إلقاء الضوء على المنهجية الجديدة التي تتبعها هيئة المواصفات لضمان سلامة المنتجات، وما اشتملت عليه اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ علاوة على توضيح إجراءات التسجيل للجهات المصنّعة والمستوردة في إدارة شهادات المطابقة بهيئة المواصفات، وآليات الحصول على الترخيص باستعمال شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وجلسة نقاشية للإجابة من المعنيين بهيئة المواصفات على أسئلة واستفسارات الحضور.

 من جهتها أوضحت غادة الكليب مستشارة الجودة بهيئة المواصفات أن النفايات البلاستيكية ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، وأشارت إلى أن النفايات البلاستيكية  في  المملكة تشكل ١٦٪‏ من حجم النفايات أي ما يعادل أكثر من ٢ مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، كما أن معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات  البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً.

يذكر أن هيئة المواصفات اعتمدت، خلال العام الماضي فقط، نحو 10 لوائح فنية إلزامية لعدد من المنتجات، وهي خطوة أولى في الخطوات التنفيذية لمبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، التي تم اعتمادها ضمن مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020.

 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة