النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات": ندرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجين

"القحطاني": لم نصل لنتائج واضحة حول إمكانية مناسبتها لظروفنا المناخية

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "القحطاني"، نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة ست ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

وقال "القحطاني": "لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات؛ تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020".

وأردف: "نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقلّ استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة".

وتابع: "الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال، حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذا النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا".

وقال "القحطاني": "تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها".

وأضاف: "تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات".

وأردف: "قامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015(السيارات – المتطلبات العامة)، وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة؛ من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)".

وتابع: "في مجال السيارات الهجين تضمّنت اللائحة العديد من المتطلبات الخاصة بها، وجارٍ تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج".

واختتم بالقول: "أعدّت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية، وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات": ندرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجين
سبق

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "القحطاني"، نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة ست ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

وقال "القحطاني": "لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات؛ تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020".

وأردف: "نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقلّ استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة".

وتابع: "الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال، حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذا النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا".

وقال "القحطاني": "تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها".

وأضاف: "تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات".

وأردف: "قامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015(السيارات – المتطلبات العامة)، وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة؛ من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)".

وتابع: "في مجال السيارات الهجين تضمّنت اللائحة العديد من المتطلبات الخاصة بها، وجارٍ تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج".

واختتم بالقول: "أعدّت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية، وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي".

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:05 PM
"القحطاني": لم نصل لنتائج واضحة حول إمكانية مناسبتها لظروفنا المناخية

"المواصفات": ندرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,345

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "القحطاني"، نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة ست ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

وقال "القحطاني": "لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات؛ تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020".

وأردف: "نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقلّ استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة".

وتابع: "الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال، حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذا النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا".

وقال "القحطاني": "تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها".

وأضاف: "تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات".

وأردف: "قامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015(السيارات – المتطلبات العامة)، وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة؛ من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)".

وتابع: "في مجال السيارات الهجين تضمّنت اللائحة العديد من المتطلبات الخاصة بها، وجارٍ تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج".

واختتم بالقول: "أعدّت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية، وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي".

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة