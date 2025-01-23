الموسى يعلن تشكيل لجنة "فتحاوية" لها جميع صلاحيات "أعضاء الشرف"

للوقوف على التحديثات وتقديم الدعم المادي والمعنوي

أعلن رئيس هيئة أعضاء شرف النادي عبدالعزيز بن عبدالله الموسى عن تشكيل لجنة منبثقة من أعضاء الشرف للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس إدارة نادي الفتح كممثل عن المجلس الشرفي الفتحاوي يناط بهم جميع الصلاحيات والأدوار الواجبة على هيئة أعضاء الشرف من تقديم توصياتها وإبداء الاقتراحات وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإداري والمؤازرة اللازمة بالتواصل مع مجلس أعضاء الشرف في الفترة المقبلة، للوقوف على التحديات الحالية والتغلب عليها، حرصًا على استمرار المكتسبات المحققة في الفترة الماضية لخدمة المنطقة بشكل عام والكيان الفتحاوي بشكل خاص.

وقد ضمت اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الراشد وعضو الشرف وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق وعضو الشرف وأحد كبار الداعمين المهندس منصور العفالق وعدد من أعضاء المجلس أحمد العيسى ومالك الموسى وحسن الجبر.

