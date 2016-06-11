الموصل .. تحرير حي الزنجيلي بالكامل من "داعش"

أعلنت القوات العراقية تحرير حي الزنجيلي - غربي مدينة الموصل، بشكلٍ كاملٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت؛ أن الشرطة "تشرع في عملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ، وتعثر على معمل كبير لـ (داعش)، يضم أجهزةً حديثةً لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية، ويضم أيضاً كميات كبيرة من المتفجرات الصاروخية والمقذوفات الحربية، في حي الزنجيلي".



من جهة أخرى، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوّل على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عقب هجومٍ شنّه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على ما يُعرف بمفرق الشرقاط، والطريق الرابط بين مدينتَي بيجي والموصل.



ووفق "سبوتنيك" أوضح مصدرٌ أمني أن الهجوم مستمر منذ 3 ساعات، وأن القوات العراقية هناك استدعت الطيران الحربي للتدخل وإحباط الهجوم.



وبيّن المصدر أن القوات العراقية تمكنت من قتل 16 مسلحاً خلال التصدّي لهجوم التنظيم الإرهابي على الشرقاط.

