النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموصل .. تحرير حي الزنجيلي بالكامل من "داعش"

أعلنت القوات العراقية تحرير حي الزنجيلي - غربي مدينة الموصل، بشكلٍ كاملٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت؛ أن الشرطة "تشرع في عملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ، وتعثر على معمل كبير لـ (داعش)، يضم أجهزةً حديثةً لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية، ويضم أيضاً كميات كبيرة من المتفجرات الصاروخية والمقذوفات الحربية، في حي الزنجيلي".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوّل على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عقب هجومٍ شنّه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على ما يُعرف بمفرق الشرقاط، والطريق الرابط بين مدينتَي بيجي والموصل.

ووفق "سبوتنيك" أوضح مصدرٌ أمني أن الهجوم مستمر منذ 3 ساعات، وأن القوات العراقية هناك استدعت الطيران الحربي للتدخل وإحباط الهجوم.

وبيّن المصدر أن القوات العراقية تمكنت من قتل 16 مسلحاً خلال التصدّي لهجوم التنظيم الإرهابي على الشرقاط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الموصل .. تحرير حي الزنجيلي بالكامل من "داعش"
سبق

أعلنت القوات العراقية تحرير حي الزنجيلي - غربي مدينة الموصل، بشكلٍ كاملٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت؛ أن الشرطة "تشرع في عملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ، وتعثر على معمل كبير لـ (داعش)، يضم أجهزةً حديثةً لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية، ويضم أيضاً كميات كبيرة من المتفجرات الصاروخية والمقذوفات الحربية، في حي الزنجيلي".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوّل على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عقب هجومٍ شنّه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على ما يُعرف بمفرق الشرقاط، والطريق الرابط بين مدينتَي بيجي والموصل.

ووفق "سبوتنيك" أوضح مصدرٌ أمني أن الهجوم مستمر منذ 3 ساعات، وأن القوات العراقية هناك استدعت الطيران الحربي للتدخل وإحباط الهجوم.

وبيّن المصدر أن القوات العراقية تمكنت من قتل 16 مسلحاً خلال التصدّي لهجوم التنظيم الإرهابي على الشرقاط.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:30 AM

الموصل .. تحرير حي الزنجيلي بالكامل من "داعش"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
925

أعلنت القوات العراقية تحرير حي الزنجيلي - غربي مدينة الموصل، بشكلٍ كاملٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت؛ أن الشرطة "تشرع في عملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ، وتعثر على معمل كبير لـ (داعش)، يضم أجهزةً حديثةً لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية، ويضم أيضاً كميات كبيرة من المتفجرات الصاروخية والمقذوفات الحربية، في حي الزنجيلي".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوّل على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عقب هجومٍ شنّه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على ما يُعرف بمفرق الشرقاط، والطريق الرابط بين مدينتَي بيجي والموصل.

ووفق "سبوتنيك" أوضح مصدرٌ أمني أن الهجوم مستمر منذ 3 ساعات، وأن القوات العراقية هناك استدعت الطيران الحربي للتدخل وإحباط الهجوم.

وبيّن المصدر أن القوات العراقية تمكنت من قتل 16 مسلحاً خلال التصدّي لهجوم التنظيم الإرهابي على الشرقاط.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,769
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة