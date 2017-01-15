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"الموكلي" وكيلاً لـ"البيئة والمياه والزراعة"

 صدرت الموافقة على تعيين المهندس محمد أحمد الموكلي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة (خدمات المياه).
 
ويعتبر المهندس الموكلي من الكفاءات الشابة التي تمتلك خبرة طويلة، تصل إلى 20 عامًا، شغل خلالها مناصب عدة في القطاع الخاص؛ إذ سبق له العمل في شركة سابك ومجموعة العبيكان للاستثمار، وكان آخر منصب تقلده هو الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان للطباعة والتغليف.
 
ويتميز الموكلي بخبرة استراتيجية في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة الإنفاق، وكذلك رفع كفاءة خدمات العملاء من خلال منهجية إدارة التغيير.
ويحمل المهندس محمد بكالوريوس هندسة كيميائية، وشهادة تنفيذية في وضع الاستراتيجيات والإبداع من جامعة MIT الأمريكية. 

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"الموكلي" وكيلاً لـ"البيئة والمياه والزراعة"
سبق

 صدرت الموافقة على تعيين المهندس محمد أحمد الموكلي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة (خدمات المياه).
 
ويعتبر المهندس الموكلي من الكفاءات الشابة التي تمتلك خبرة طويلة، تصل إلى 20 عامًا، شغل خلالها مناصب عدة في القطاع الخاص؛ إذ سبق له العمل في شركة سابك ومجموعة العبيكان للاستثمار، وكان آخر منصب تقلده هو الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان للطباعة والتغليف.
 
ويتميز الموكلي بخبرة استراتيجية في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة الإنفاق، وكذلك رفع كفاءة خدمات العملاء من خلال منهجية إدارة التغيير.
ويحمل المهندس محمد بكالوريوس هندسة كيميائية، وشهادة تنفيذية في وضع الاستراتيجيات والإبداع من جامعة MIT الأمريكية. 

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
09:08 PM

"الموكلي" وكيلاً لـ"البيئة والمياه والزراعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 صدرت الموافقة على تعيين المهندس محمد أحمد الموكلي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة (خدمات المياه).
 
ويعتبر المهندس الموكلي من الكفاءات الشابة التي تمتلك خبرة طويلة، تصل إلى 20 عامًا، شغل خلالها مناصب عدة في القطاع الخاص؛ إذ سبق له العمل في شركة سابك ومجموعة العبيكان للاستثمار، وكان آخر منصب تقلده هو الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان للطباعة والتغليف.
 
ويتميز الموكلي بخبرة استراتيجية في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة الإنفاق، وكذلك رفع كفاءة خدمات العملاء من خلال منهجية إدارة التغيير.
ويحمل المهندس محمد بكالوريوس هندسة كيميائية، وشهادة تنفيذية في وضع الاستراتيجيات والإبداع من جامعة MIT الأمريكية. 

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