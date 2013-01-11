"المياه" تُهيب بسرعة التسجيل إلكترونياً .. وتؤكّد: لا فاتورة لاعتراض يسبقها

أثنت على مَن حدّث بياناته وحرص على صيانة شبكة المنازل ومعالجة التسرّبات

قدّمت شركة المياه الوطنية جزيل شكرها وتقديرها لعملائها في المدن التابعة لها "الرياض وجدة ومكة والطائف"، على مبادرتهم بتحديث بياناتهم وإدراكهم أهمية تلك البيانات في طلب وتقديم الخدمات وإصدار واستعراض الفواتير من خلال فرعها الإلكتروني الذي يعمل على مدار (24) ساعة، وحرصهم على تنفيذ الصيانة الدورية لشبكة المنزل الداخلية ومعالجة التسرّبات الظاهرة وغير الظاهرة، وتُهيب بمَن لم يقوموا بتحديث بياناتهم سرعة تحديثها والتسجيل بالفرع الإلكتروني للحصول على تلك الخدمات.

جاء ذلك في بيان للشركة حول إصدارها عدداً كبيراً من فواتير خدمات المياه لعملائها في المدن التابعة لها؛ بعد تطبيق الإجراءات التطويرية عليها، موضحة أن عملية إصدار الفواتير مستمرة وبصورة تتابعية بعد التأكّد من تطبيق الإجراءات التطويرية عليها بشكل دقيق لضمان عدالة فواتير عملائها.

وبيّنت الشركة تطبيقها لوثيقة حقوق العملاء "الشركاء" والخاصّة بتقديم الخدمة، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الرسمي، أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء، وما تتضمنه تلك الإجراءات من عدم إصدار أيِّ فاتورة لأي عميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك لتحقيق مبدأ "شركاؤنا أولاً".

وأشارت، في بيانها، إلى أن الفواتير التي أصدرتها حالياً وبشكل تتابعي تتضمن فترة استهلاك محدّدة لكل فاتورة يتم احتساب قيمة الفاتورة بناءً عليها؛ ذلك بعد التأكّد من سلامة البيانات وفق الإجراءات التطويرية المتبعة في الإصدار، إضافة إلى المديونية السابقة والمنفصلة بشكل تام عن المبلغ المطلوب سداده؛ حيث وضعت الشركة حلولاً وتسهيلات داعمة لعملائها من خلال إمكانية تقسيط المديونية السابقة وفق الضوابط المُقرة لذلك، ويمكن للعميل الاطلاع عليها من خلال زيارة الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء على موقع الشركة الرسمي.