حَظِيَت تغريدة وزير الصحة "توفيق الربيعة" عن الميزانية العامة للدولة، بكونها أكثر التغريدات إعادة وإعجاباً من بين ستة وزراء آخرين عبّروا عن مشاعرهم، بعد إعلان الميزانية عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"؛ حيث حصدت تغريدة الوزير "الربيعة" التي شكر فيها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اعتماد أكثر من 10 آلاف سرير جديد، على 3445 إعادة تغريد؛ فيما أعجب بها 1201 مغرد بتفاعل بلغ 601 تغريدة. بينما حلّت تغريدة وزير التعليم "أحمد العيسى" ثانياً، والتي بشّر فيها بأن مخصصات التعليم في ميزانية 1438هـ ستحمل مزيداً من الإنجازات لتطوير العملية التعليمية؛ حيث حَظِيَت بـ832 إعادة تغريد وبإعجاب 323 مغرداً، وحصدت تغريدة الوزير "العيسى" 593 تفاعلاً؛ فيما جاءت تغريدة وزير الخدمة المدنية "خالد العرج" ثالثاً، والتي وصف فيها الميزانية بأنها باكورة الانطلاق لتنمية طموحة ولمستقبل اقتصادي بـ147 إعادة تغريد، وبإعجاب 83 مغرداً، وبتفاعل بلغ 379 تغريدة. بينما احتاج وزير البيئة والمياه والزراعة "عبدالرحمن الفضلي" لتغريدتين عن الميزانية ليحلّ في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغ مجموع إعادتهما 128 مرة، وأعجب بهما 51 مغرداً وبتفاعل 34 تغريدة، ووعد فيها بأن وزارته ستستثمر هذه الميزانية في البرامج التي تتطلع من خلالها إلى تطوير البيئة والمياه والزراعة في المملكة. وجاءت تغريدة وزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي" في المرتبة الخامسة بـ124 إعادة تغريد وبإعجاب 82 مغرداً، وقال فيها: "نسأل الله أن تكون ميزانيةَ نماء للوطن والمواطن نحو اقتصاد قوي ومستقر ومستدام"، وحَظِيَت بـ24 تغريدة تفاعل. وحلت تغريدة وزير الطاقة "خالد الفالح" عن الميزانية، في المرتبة السادسة بـ105 إعادات تغريد، وبإعجاب 54 مغرداً؛ حيث وصف الميزانية بأنها تحمل بشائر الخير للارتقاء بالمشاريع التنموية والاقتصادية؛ فيما تفاعَلَ معها 32 تغريدة. واحتلت تغريدة وزير الإسكان، ماجد الحقيل، المرتبة الأخيرة بـ27 تغريدة، وأعجب بها 16 مغرداً، وتحدث فيها عن أن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع المناطق، وحَظِيَت بـ65 تغريدة.

الميزانية في سباق 7 وزراء على "تويتر".. "الربيعة أولاً و"الحقيل" يتذيل! بدر الجبل سبق 2016-12-23 حَظِيَت تغريدة وزير الصحة "توفيق الربيعة" عن الميزانية العامة للدولة، بكونها أكثر التغريدات إعادة وإعجاباً من بين ستة وزراء آخرين عبّروا عن مشاعرهم، بعد إعلان الميزانية عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"؛ حيث حصدت تغريدة الوزير "الربيعة" التي شكر فيها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اعتماد أكثر من 10 آلاف سرير جديد، على 3445 إعادة تغريد؛ فيما أعجب بها 1201 مغرد بتفاعل بلغ 601 تغريدة.



بينما حلّت تغريدة وزير التعليم "أحمد العيسى" ثانياً، والتي بشّر فيها بأن مخصصات التعليم في ميزانية 1438هـ ستحمل مزيداً من الإنجازات لتطوير العملية التعليمية؛ حيث حَظِيَت بـ832 إعادة تغريد وبإعجاب 323 مغرداً، وحصدت تغريدة الوزير "العيسى" 593 تفاعلاً؛ فيما جاءت تغريدة وزير الخدمة المدنية "خالد العرج" ثالثاً، والتي وصف فيها الميزانية بأنها باكورة الانطلاق لتنمية طموحة ولمستقبل اقتصادي بـ147 إعادة تغريد، وبإعجاب 83 مغرداً، وبتفاعل بلغ 379 تغريدة.



بينما احتاج وزير البيئة والمياه والزراعة "عبدالرحمن الفضلي" لتغريدتين عن الميزانية ليحلّ في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغ مجموع إعادتهما 128 مرة، وأعجب بهما 51 مغرداً وبتفاعل 34 تغريدة، ووعد فيها بأن وزارته ستستثمر هذه الميزانية في البرامج التي تتطلع من خلالها إلى تطوير البيئة والمياه والزراعة في المملكة.



وجاءت تغريدة وزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي" في المرتبة الخامسة بـ124 إعادة تغريد وبإعجاب 82 مغرداً، وقال فيها: "نسأل الله أن تكون ميزانيةَ نماء للوطن والمواطن نحو اقتصاد قوي ومستقر ومستدام"، وحَظِيَت بـ24 تغريدة تفاعل.



وحلت تغريدة وزير الطاقة "خالد الفالح" عن الميزانية، في المرتبة السادسة بـ105 إعادات تغريد، وبإعجاب 54 مغرداً؛ حيث وصف الميزانية بأنها تحمل بشائر الخير للارتقاء بالمشاريع التنموية والاقتصادية؛ فيما تفاعَلَ معها 32 تغريدة.



واحتلت تغريدة وزير الإسكان، ماجد الحقيل، المرتبة الأخيرة بـ27 تغريدة، وأعجب بها 16 مغرداً، وتحدث فيها عن أن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع المناطق، وحَظِيَت بـ65 تغريدة.



23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438 06:24 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438 06:29 PM

"سبق" رصدت ما كتبوه والتفاعل وإعادة التغريدات.. "الفضلي" احتاج تغريدتين

الميزانية في سباق 7 وزراء على "تويتر".. "الربيعة أولاً و"الحقيل" يتذيل!





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حَظِيَت تغريدة وزير الصحة "توفيق الربيعة" عن الميزانية العامة للدولة، بكونها أكثر التغريدات إعادة وإعجاباً من بين ستة وزراء آخرين عبّروا عن مشاعرهم، بعد إعلان الميزانية عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"؛ حيث حصدت تغريدة الوزير "الربيعة" التي شكر فيها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اعتماد أكثر من 10 آلاف سرير جديد، على 3445 إعادة تغريد؛ فيما أعجب بها 1201 مغرد بتفاعل بلغ 601 تغريدة.



بينما حلّت تغريدة وزير التعليم "أحمد العيسى" ثانياً، والتي بشّر فيها بأن مخصصات التعليم في ميزانية 1438هـ ستحمل مزيداً من الإنجازات لتطوير العملية التعليمية؛ حيث حَظِيَت بـ832 إعادة تغريد وبإعجاب 323 مغرداً، وحصدت تغريدة الوزير "العيسى" 593 تفاعلاً؛ فيما جاءت تغريدة وزير الخدمة المدنية "خالد العرج" ثالثاً، والتي وصف فيها الميزانية بأنها باكورة الانطلاق لتنمية طموحة ولمستقبل اقتصادي بـ147 إعادة تغريد، وبإعجاب 83 مغرداً، وبتفاعل بلغ 379 تغريدة.



بينما احتاج وزير البيئة والمياه والزراعة "عبدالرحمن الفضلي" لتغريدتين عن الميزانية ليحلّ في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغ مجموع إعادتهما 128 مرة، وأعجب بهما 51 مغرداً وبتفاعل 34 تغريدة، ووعد فيها بأن وزارته ستستثمر هذه الميزانية في البرامج التي تتطلع من خلالها إلى تطوير البيئة والمياه والزراعة في المملكة.



وجاءت تغريدة وزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي" في المرتبة الخامسة بـ124 إعادة تغريد وبإعجاب 82 مغرداً، وقال فيها: "نسأل الله أن تكون ميزانيةَ نماء للوطن والمواطن نحو اقتصاد قوي ومستقر ومستدام"، وحَظِيَت بـ24 تغريدة تفاعل.



وحلت تغريدة وزير الطاقة "خالد الفالح" عن الميزانية، في المرتبة السادسة بـ105 إعادات تغريد، وبإعجاب 54 مغرداً؛ حيث وصف الميزانية بأنها تحمل بشائر الخير للارتقاء بالمشاريع التنموية والاقتصادية؛ فيما تفاعَلَ معها 32 تغريدة.



واحتلت تغريدة وزير الإسكان، ماجد الحقيل، المرتبة الأخيرة بـ27 تغريدة، وأعجب بها 16 مغرداً، وتحدث فيها عن أن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع المناطق، وحَظِيَت بـ65 تغريدة.

