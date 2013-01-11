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النادي السعودي في مدنية شيفلد يفتتح دورته الـ"36"

دشن الموقع الرسمي.. والدبيخي ألقى محاضرة

أقام نادي الطلاب السعوديين في شيفيلد حفله الافتتاحي في دورته الـ 36، واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها عرض موجز عن أهداف النادي ورسالته والأنشطة المقترحة لدورة هذا العام. 


وتخلل الحفل العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية ويعتبر تدشين الموقع الرسمي لنادي الطلاب السعوديين في شيفيلد www.saudiclubshef.com مفاجأة الحفل, لما يتميز به من خصائص وميزات تساهم في خدمة الطالب.


يتيح الموقع للطلاب عرض سلعهم وتسويقها ضمن خدمة "التسويق". 
كما يتميز الموقع بخدمة "الأماكن المجاورة" والتي تسمح للطلاب بالتعرف على جميع الأماكن والمرافق المحيطة بهم. 


وقال مسؤول اللجنة الإعلامية الحسن فؤاد حكيم إن الموقع يهدف إلى تقديم معلومات شاملة عن الدراسة والمعيشة في بريطانيا والتي من شأنها أن تفيد جميع الطلاب السعوديين سواء المقيمين في مدينة شيفيلد أو في بريطانيا عامة أو الذين يرغبون في الدراسة في المملكة المتحدة.


وألقى بندر الدبيخي محاضرة عن "السوشل ميديا تطور وارتقاء" والمحامي القانوني صالح النود، والذي شارك الطلاب أهم القضايا القانونية التي تواجههم ووكيفية التعامل معها.
واختتم الحفل بتقديم دروع تذكارية لأعضاء إدارة الدورة السابقة "دورة 35” وشهادات الشكر والتقدير لضيوف الحفل. 
 

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النادي السعودي في مدنية شيفلد يفتتح دورته الـ"36"
سبق

أقام نادي الطلاب السعوديين في شيفيلد حفله الافتتاحي في دورته الـ 36، واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها عرض موجز عن أهداف النادي ورسالته والأنشطة المقترحة لدورة هذا العام. 


وتخلل الحفل العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية ويعتبر تدشين الموقع الرسمي لنادي الطلاب السعوديين في شيفيلد www.saudiclubshef.com مفاجأة الحفل, لما يتميز به من خصائص وميزات تساهم في خدمة الطالب.


يتيح الموقع للطلاب عرض سلعهم وتسويقها ضمن خدمة "التسويق". 
كما يتميز الموقع بخدمة "الأماكن المجاورة" والتي تسمح للطلاب بالتعرف على جميع الأماكن والمرافق المحيطة بهم. 


وقال مسؤول اللجنة الإعلامية الحسن فؤاد حكيم إن الموقع يهدف إلى تقديم معلومات شاملة عن الدراسة والمعيشة في بريطانيا والتي من شأنها أن تفيد جميع الطلاب السعوديين سواء المقيمين في مدينة شيفيلد أو في بريطانيا عامة أو الذين يرغبون في الدراسة في المملكة المتحدة.


وألقى بندر الدبيخي محاضرة عن "السوشل ميديا تطور وارتقاء" والمحامي القانوني صالح النود، والذي شارك الطلاب أهم القضايا القانونية التي تواجههم ووكيفية التعامل معها.
واختتم الحفل بتقديم دروع تذكارية لأعضاء إدارة الدورة السابقة "دورة 35” وشهادات الشكر والتقدير لضيوف الحفل. 
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:22 PM
دشن الموقع الرسمي.. والدبيخي ألقى محاضرة

النادي السعودي في مدنية شيفلد يفتتح دورته الـ"36"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام نادي الطلاب السعوديين في شيفيلد حفله الافتتاحي في دورته الـ 36، واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها عرض موجز عن أهداف النادي ورسالته والأنشطة المقترحة لدورة هذا العام. 


وتخلل الحفل العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية ويعتبر تدشين الموقع الرسمي لنادي الطلاب السعوديين في شيفيلد www.saudiclubshef.com مفاجأة الحفل, لما يتميز به من خصائص وميزات تساهم في خدمة الطالب.


يتيح الموقع للطلاب عرض سلعهم وتسويقها ضمن خدمة "التسويق". 
كما يتميز الموقع بخدمة "الأماكن المجاورة" والتي تسمح للطلاب بالتعرف على جميع الأماكن والمرافق المحيطة بهم. 


وقال مسؤول اللجنة الإعلامية الحسن فؤاد حكيم إن الموقع يهدف إلى تقديم معلومات شاملة عن الدراسة والمعيشة في بريطانيا والتي من شأنها أن تفيد جميع الطلاب السعوديين سواء المقيمين في مدينة شيفيلد أو في بريطانيا عامة أو الذين يرغبون في الدراسة في المملكة المتحدة.


وألقى بندر الدبيخي محاضرة عن "السوشل ميديا تطور وارتقاء" والمحامي القانوني صالح النود، والذي شارك الطلاب أهم القضايا القانونية التي تواجههم ووكيفية التعامل معها.
واختتم الحفل بتقديم دروع تذكارية لأعضاء إدارة الدورة السابقة "دورة 35” وشهادات الشكر والتقدير لضيوف الحفل. 
 

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