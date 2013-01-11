حصل سعيد مفلح محمد بني علي الناهسي، أحد منسوبي صحة عسير، على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بتقدير ممتاز، وذلك من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
"الناهسي" يحصد الماجستير من جامعة المؤسس
حصل سعيد مفلح محمد بني علي الناهسي، أحد منسوبي صحة عسير، على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بتقدير ممتاز، وذلك من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
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"الناهسي" يحصد الماجستير من جامعة المؤسسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-09
حصل سعيد مفلح محمد بني علي الناهسي، أحد منسوبي صحة عسير، على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بتقدير ممتاز، وذلك من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:21 PM
"الناهسي" يحصد الماجستير من جامعة المؤسس
حصل سعيد مفلح محمد بني علي الناهسي، أحد منسوبي صحة عسير، على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بتقدير ممتاز، وذلك من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
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