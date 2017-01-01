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النصر أمام الاتفاق.. ثأر وثلاث نقاط للاقتراب من الصدارة

في استكمال مباريات الجولة الـ١٥ من دوري جميل

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم عند الساعة الـ7:50 من مساء اليوم نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الرابع بـ٢٩ نقطة، ويطمح لتحقيق الانتصار، ومواصلة المنافسة على الصدارة، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين المصابين.

أما الاتفاق فيحتل المركز السادس بـ٢١ نقطة، وبالتأكيد يرغب في تكرار انتصاره على النصر في الدور الأول، واستعادة نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات، اكتفى فيها بتعادلين وخسارتين. 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر أمام الاتفاق.. ثأر وثلاث نقاط للاقتراب من الصدارة
سبق

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم عند الساعة الـ7:50 من مساء اليوم نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الرابع بـ٢٩ نقطة، ويطمح لتحقيق الانتصار، ومواصلة المنافسة على الصدارة، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين المصابين.

أما الاتفاق فيحتل المركز السادس بـ٢١ نقطة، وبالتأكيد يرغب في تكرار انتصاره على النصر في الدور الأول، واستعادة نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات، اكتفى فيها بتعادلين وخسارتين. 

01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
01:01 AM
في استكمال مباريات الجولة الـ١٥ من دوري جميل

النصر أمام الاتفاق.. ثأر وثلاث نقاط للاقتراب من الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم عند الساعة الـ7:50 من مساء اليوم نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الرابع بـ٢٩ نقطة، ويطمح لتحقيق الانتصار، ومواصلة المنافسة على الصدارة، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين المصابين.

أما الاتفاق فيحتل المركز السادس بـ٢١ نقطة، وبالتأكيد يرغب في تكرار انتصاره على النصر في الدور الأول، واستعادة نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات، اكتفى فيها بتعادلين وخسارتين. 

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