النصر: الجبرين وهزازي في العيادة الطبية وإيفان وبرونو في المناورة

"السفاعي" وابن الأحساء دفعا رسوم العضوية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية، وبدأ التدريب باجتماع للمدير الفني "زوران ماميتش"، تلت ذلك تدريبات لياقية، قسم بعدها "زوران" الفريق مجموعتين كل مجموعة تطبق تكتيكًا فنيًّا محددًا؛ حيث طبقت المجموعة الأولى تدريبًا بالكرات البينية القصيرة، في حين طبقت المجموعة الثانية تدريبًا بالكرات العرضية والتسديد على المرمى، وتتبادل المجموعتان الأدوار فيما بينهما لحين انتهاء التدريب. واستمر التدريب ساعتين، وشارك في التدريب اللاعبان "إيفان، وبرونو"، في حين تواجد بالعيادة الطبية "عبدالعزيز الجبرين، ونايف هزازي، وراكان الشملان".

من جهة ثانية انضم لعضوية أعضاء الشرف بنادي النصر "مشعل السفاعي"، وابن الأحساء؛ حيث بادروا بسداد رسوم العضوية، مؤكدين على اعتزازهم بالانضمام لإخوانهم أعضاء الشرف، مشيدين بما تبذله إدارة النادي من جهود كبيرة ليبقى النصر في القمة.