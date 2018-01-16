النصر: "الدرج" يؤهل الجبرين.. وإنفلونزا تُغيب شايع

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباً له على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) استعداداً لمباراة الفيحاء ضمن دور ( 32 ) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع الفريقين مساء السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها الفريق لمجموعتين

المجموعة الأولى تطبق تكتيكاً هجومياً يعتمد على المراوغة والتسديد في حين تؤدي المجموعة الثانية تمارين تقوية، بعدها قام اللاعبون بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة ثم لعبوا مناورة كروية تعتمد على اللعب في المساحات الضيقة ومن لمسة واحدة وكان حراس المرمى قد خضعوا لتمارين مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس إبراهيموفيتش.



من جانبه، واصل عبدالعزيز الجبرين برنامجه التأهيلي بالملعب من خلال الصعود إلى أعلى المدرج ثم النزول في حين تواجد شايع شراحيلي بالعيادة الطبية بسبب تعرضه لإنفلونزا.

من جانب آخر يتمتع لاعبو المنتخب براحة على ان ينضموا لتدريبات الفريق مساء الأربعاء.

