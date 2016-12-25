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"النصر" مطالب بمليوني يورو لـ"ريجيكا" الكرواتي !

لاستمرار لاعبه الحالي الكرواتي "توماسوف"

قالت تقارير صحفية كرواتية إن النصر السعودي مطالب بمبلغ مليوني يورو لصالح نادي ريجيكا الكرواتي في حال رغب باستمرار اللاعب مارين توماسوف. 
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "jutarnji" الكرواتية فإن النصر تعاقد مع النادي الكرواتي لشراء اللاعب نظير 2.8 مليون يورو لكن النادي الكرواتي تخوف من بيع اللاعب بنظام التقسيط. 
 
وتوصل مسؤولو الناديين إلى دفع مبلغ 800 ألف يورو على أن يرحل اللاعب للنصر بنظام الإعارة حتى فترة الانتقالات الشتوية، وفي حال رغب النادي السعودي في استمرار اللاعب فسيكون مطالباً بدفع باقي المبلغ والبالغ 2 مليون يورو.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" مطالب بمليوني يورو لـ"ريجيكا" الكرواتي !
سبق

قالت تقارير صحفية كرواتية إن النصر السعودي مطالب بمبلغ مليوني يورو لصالح نادي ريجيكا الكرواتي في حال رغب باستمرار اللاعب مارين توماسوف. 
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "jutarnji" الكرواتية فإن النصر تعاقد مع النادي الكرواتي لشراء اللاعب نظير 2.8 مليون يورو لكن النادي الكرواتي تخوف من بيع اللاعب بنظام التقسيط. 
 
وتوصل مسؤولو الناديين إلى دفع مبلغ 800 ألف يورو على أن يرحل اللاعب للنصر بنظام الإعارة حتى فترة الانتقالات الشتوية، وفي حال رغب النادي السعودي في استمرار اللاعب فسيكون مطالباً بدفع باقي المبلغ والبالغ 2 مليون يورو.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:44 PM
لاستمرار لاعبه الحالي الكرواتي "توماسوف"

"النصر" مطالب بمليوني يورو لـ"ريجيكا" الكرواتي !

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
3,828

قالت تقارير صحفية كرواتية إن النصر السعودي مطالب بمبلغ مليوني يورو لصالح نادي ريجيكا الكرواتي في حال رغب باستمرار اللاعب مارين توماسوف. 
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "jutarnji" الكرواتية فإن النصر تعاقد مع النادي الكرواتي لشراء اللاعب نظير 2.8 مليون يورو لكن النادي الكرواتي تخوف من بيع اللاعب بنظام التقسيط. 
 
وتوصل مسؤولو الناديين إلى دفع مبلغ 800 ألف يورو على أن يرحل اللاعب للنصر بنظام الإعارة حتى فترة الانتقالات الشتوية، وفي حال رغب النادي السعودي في استمرار اللاعب فسيكون مطالباً بدفع باقي المبلغ والبالغ 2 مليون يورو.
 

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