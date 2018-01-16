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النصر يبدأ تدريباته على ملعبه الرئيس.. والجبرين يواصل التأهيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود - يرحمه الله - بعد الانتهاء من زراعته الشتوية، وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية اشتملت على جري حول الملعب مع تمارين تقوية، قسم بعدها المدرب اللاعبين لمجموعتين، مجموعة تتدرب على لعب الكرة الطائرة بالقدم والرأس، والمجموعة الثانية تقوم بالجري حول الملعب بسرعات متدرجة وتتبادل المجموعتان الأدوار فيما بينهما حتى نهاية التدريب .


 وبدأ اللاعب عبدالعزيز الجبرين تدريبات المرونة للركبة في الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.
 

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النصر يبدأ تدريباته على ملعبه الرئيس.. والجبرين يواصل التأهيل
سبق

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود - يرحمه الله - بعد الانتهاء من زراعته الشتوية، وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية اشتملت على جري حول الملعب مع تمارين تقوية، قسم بعدها المدرب اللاعبين لمجموعتين، مجموعة تتدرب على لعب الكرة الطائرة بالقدم والرأس، والمجموعة الثانية تقوم بالجري حول الملعب بسرعات متدرجة وتتبادل المجموعتان الأدوار فيما بينهما حتى نهاية التدريب .


 وبدأ اللاعب عبدالعزيز الجبرين تدريبات المرونة للركبة في الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:04 PM

النصر يبدأ تدريباته على ملعبه الرئيس.. والجبرين يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود - يرحمه الله - بعد الانتهاء من زراعته الشتوية، وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية اشتملت على جري حول الملعب مع تمارين تقوية، قسم بعدها المدرب اللاعبين لمجموعتين، مجموعة تتدرب على لعب الكرة الطائرة بالقدم والرأس، والمجموعة الثانية تقوم بالجري حول الملعب بسرعات متدرجة وتتبادل المجموعتان الأدوار فيما بينهما حتى نهاية التدريب .


 وبدأ اللاعب عبدالعزيز الجبرين تدريبات المرونة للركبة في الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.
 

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