النصر يستعد للفيصلي بالتكتيك .. ولكرو جاهز

ركز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرريكاردو غوميز في تدريب الفريق مساء اليوم على الجوانب التكتيكية من خلال تطبيق اللاعبين لعددٍ من الجمل الفنية الدفاعية والهجومية وذلك بعد أن بدأ التدريب بجوانب لياقية متنوعة قسم بعدها اللاعبين لأربع مجموعات كل مجموعة تطبق تكتيكات معينة على مرمى خاص بها ثم لعبت كل مجموعتين مناورة كروية على نصف الملعب وسط متابعة وتوجيه من المدرب وشارك في التدريب اللاعب سعد لكرو بعد ان أنهى برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به في البطولة العربية.

