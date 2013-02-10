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النصر يسعى للاقتراب أكثر من المقدمة والشباب للتحسين والخليج والوحدة للهروب من القاع

في الجولة 18 من دوري جميل

تستأنف منافسات الجولة 18 من دوري جميل لكرة القدم للمحترفين بمواجهتين تختلف فيهما الطموحات والأهداف بالنسبة للفرق المتنافسة فمنهم من يحاول أن يبقي على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب وآخر يبحث عن تحسين صورته وموقعه على جدول الترتيب وبعضهم الآخر يحاول الهروب من صراع القاع .  

الشباب× الخليج      
يستضيف الشباب خامس الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الخليج صاحب المركز ما قبل الأخير على جدول الترتيب عند الساعة (6:25) مساءً.

يسعى الشباب لوضع حدٍ لنتائجه السلبية واستعادة نغمة الانتصارات البعيدة عنها في الجولتين الأخيرتين من أجل زيادة رصيده النقطي والابتعاد أكثر عن منافسيه على المركز الخامس.

سيحاول الكابتن سامي الجابر إيجاد أفضل الطرق لتحقيق المراد من خلال وضع التشكيلة المناسبة للقاء واختيار التكتيك الملائم والقراءة الجيدة لإحداث المباراة بالاعتماد على الكرات العرضية أو الاختراق من العمق.

ويعول كثيرًا على هداف الفريق الجزائري محمد بن يطو إلى جانب حسن معاذ وعبدالله الأسطا والقادم الجديد للفريق من الهلال خالد الكعبي لحسم أمر النقاط الثلاث.

في المقابل يبحث الخليج عن فوزه الرابع هذا الموسم والأول منذ الجولة 12 للبطولة من أجل إيقاف نزيف النقاط المستمر والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يلقي بظلاله على الفريق وجماهيره مع اقتراب الدوري من محطاته الأخيرة.

ومن خلال قراءة بسيطة لنتائج الفريق الإيجابية نلاحظ أن انتصاراته الثلاثة جاءت خارج ملعبه فهل يفعل ذلك أمام مضيفه الشباب.

تاريخيًا التقى الفريقان في دوري المحترفين في خمس مناسبات سابقة كان النصر حليف الشباب في ثلاثة منها والخليج في مرة واحدة وحضر التعادل في مثلها.

النصر× الوحدة
يلاقي ثالث الترتيب النصر على الملك فهد الدولي بالرياض نظيره الوحدة متذيل الترتيب عند الساعة (8:15) مساءً.

يطمح النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بتقليص الفارق مع الوصيف إلى نقطتين وتضييق الخناق عليه بعد خسارته المذلة من أمام مضيفه القادسية في منافسات الجولة.

سيحاول المدرب الجديد للفريق استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد فوزهم الكبير خارج الديار بالجولة الماضية إضافة إلى اكتمال عناصر الفريق بعودة المصابين.

على الأغلب لن نشهد أي تغيير في التشكيلة الأساسية للفريق باستثناء عودة قائد الفريق حسين عبدالغني للمشاركة من جديد وكذلك طريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق من خلال الضغط على المنافس في ملعبه بتنشيط اللعب عبر الأطراف مع عودة القائد إلى جانب الاختراق من العمق والتي يجيدها لاعبو الفريق أمثال الفريدي والشهري ولاسيما أن دفاع الوحدة يعاني كثيرًا ويعد أكثر فريق تلقت شباكه أهدافًا.

في المقابل يبحث الوحدة عن طوق النجاة والهروب من قاع الترتيب الذي لا يليق بالفريق وتاريخه بتسجيل نتيجة جيدة من خلال إحداث مفاجأة كبيرة إذا أمكن أو الخروج بأقل الأضرار وهي نقطة التعادل.

ويعاني فرسان مكة كثيرًا هذا الموسم سواء من ناحية النتائج أو المشاكل المالية والإدارية التي تعصف بالفريق ولاسيما أن الفريق لم يحقق سوى أربعة  انتصارات في مشواره بالدوري.

سبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين بمختلف مسمياته 11 مرة فاز النصر في ثمانية منها وحضر التعادل مرتين فيما فاز الوحدة في مناسبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسعى للاقتراب أكثر من المقدمة والشباب للتحسين والخليج والوحدة للهروب من القاع
سبق

تستأنف منافسات الجولة 18 من دوري جميل لكرة القدم للمحترفين بمواجهتين تختلف فيهما الطموحات والأهداف بالنسبة للفرق المتنافسة فمنهم من يحاول أن يبقي على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب وآخر يبحث عن تحسين صورته وموقعه على جدول الترتيب وبعضهم الآخر يحاول الهروب من صراع القاع .  

الشباب× الخليج      
يستضيف الشباب خامس الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الخليج صاحب المركز ما قبل الأخير على جدول الترتيب عند الساعة (6:25) مساءً.

يسعى الشباب لوضع حدٍ لنتائجه السلبية واستعادة نغمة الانتصارات البعيدة عنها في الجولتين الأخيرتين من أجل زيادة رصيده النقطي والابتعاد أكثر عن منافسيه على المركز الخامس.

سيحاول الكابتن سامي الجابر إيجاد أفضل الطرق لتحقيق المراد من خلال وضع التشكيلة المناسبة للقاء واختيار التكتيك الملائم والقراءة الجيدة لإحداث المباراة بالاعتماد على الكرات العرضية أو الاختراق من العمق.

ويعول كثيرًا على هداف الفريق الجزائري محمد بن يطو إلى جانب حسن معاذ وعبدالله الأسطا والقادم الجديد للفريق من الهلال خالد الكعبي لحسم أمر النقاط الثلاث.

في المقابل يبحث الخليج عن فوزه الرابع هذا الموسم والأول منذ الجولة 12 للبطولة من أجل إيقاف نزيف النقاط المستمر والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يلقي بظلاله على الفريق وجماهيره مع اقتراب الدوري من محطاته الأخيرة.

ومن خلال قراءة بسيطة لنتائج الفريق الإيجابية نلاحظ أن انتصاراته الثلاثة جاءت خارج ملعبه فهل يفعل ذلك أمام مضيفه الشباب.

تاريخيًا التقى الفريقان في دوري المحترفين في خمس مناسبات سابقة كان النصر حليف الشباب في ثلاثة منها والخليج في مرة واحدة وحضر التعادل في مثلها.

النصر× الوحدة
يلاقي ثالث الترتيب النصر على الملك فهد الدولي بالرياض نظيره الوحدة متذيل الترتيب عند الساعة (8:15) مساءً.

يطمح النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بتقليص الفارق مع الوصيف إلى نقطتين وتضييق الخناق عليه بعد خسارته المذلة من أمام مضيفه القادسية في منافسات الجولة.

سيحاول المدرب الجديد للفريق استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد فوزهم الكبير خارج الديار بالجولة الماضية إضافة إلى اكتمال عناصر الفريق بعودة المصابين.

على الأغلب لن نشهد أي تغيير في التشكيلة الأساسية للفريق باستثناء عودة قائد الفريق حسين عبدالغني للمشاركة من جديد وكذلك طريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق من خلال الضغط على المنافس في ملعبه بتنشيط اللعب عبر الأطراف مع عودة القائد إلى جانب الاختراق من العمق والتي يجيدها لاعبو الفريق أمثال الفريدي والشهري ولاسيما أن دفاع الوحدة يعاني كثيرًا ويعد أكثر فريق تلقت شباكه أهدافًا.

في المقابل يبحث الوحدة عن طوق النجاة والهروب من قاع الترتيب الذي لا يليق بالفريق وتاريخه بتسجيل نتيجة جيدة من خلال إحداث مفاجأة كبيرة إذا أمكن أو الخروج بأقل الأضرار وهي نقطة التعادل.

ويعاني فرسان مكة كثيرًا هذا الموسم سواء من ناحية النتائج أو المشاكل المالية والإدارية التي تعصف بالفريق ولاسيما أن الفريق لم يحقق سوى أربعة  انتصارات في مشواره بالدوري.

سبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين بمختلف مسمياته 11 مرة فاز النصر في ثمانية منها وحضر التعادل مرتين فيما فاز الوحدة في مناسبة.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
02:08 AM
في الجولة 18 من دوري جميل

النصر يسعى للاقتراب أكثر من المقدمة والشباب للتحسين والخليج والوحدة للهروب من القاع

A A A
محمود الحمد - الرياض
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تستأنف منافسات الجولة 18 من دوري جميل لكرة القدم للمحترفين بمواجهتين تختلف فيهما الطموحات والأهداف بالنسبة للفرق المتنافسة فمنهم من يحاول أن يبقي على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب وآخر يبحث عن تحسين صورته وموقعه على جدول الترتيب وبعضهم الآخر يحاول الهروب من صراع القاع .  

الشباب× الخليج      
يستضيف الشباب خامس الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الخليج صاحب المركز ما قبل الأخير على جدول الترتيب عند الساعة (6:25) مساءً.

يسعى الشباب لوضع حدٍ لنتائجه السلبية واستعادة نغمة الانتصارات البعيدة عنها في الجولتين الأخيرتين من أجل زيادة رصيده النقطي والابتعاد أكثر عن منافسيه على المركز الخامس.

سيحاول الكابتن سامي الجابر إيجاد أفضل الطرق لتحقيق المراد من خلال وضع التشكيلة المناسبة للقاء واختيار التكتيك الملائم والقراءة الجيدة لإحداث المباراة بالاعتماد على الكرات العرضية أو الاختراق من العمق.

ويعول كثيرًا على هداف الفريق الجزائري محمد بن يطو إلى جانب حسن معاذ وعبدالله الأسطا والقادم الجديد للفريق من الهلال خالد الكعبي لحسم أمر النقاط الثلاث.

في المقابل يبحث الخليج عن فوزه الرابع هذا الموسم والأول منذ الجولة 12 للبطولة من أجل إيقاف نزيف النقاط المستمر والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يلقي بظلاله على الفريق وجماهيره مع اقتراب الدوري من محطاته الأخيرة.

ومن خلال قراءة بسيطة لنتائج الفريق الإيجابية نلاحظ أن انتصاراته الثلاثة جاءت خارج ملعبه فهل يفعل ذلك أمام مضيفه الشباب.

تاريخيًا التقى الفريقان في دوري المحترفين في خمس مناسبات سابقة كان النصر حليف الشباب في ثلاثة منها والخليج في مرة واحدة وحضر التعادل في مثلها.

النصر× الوحدة
يلاقي ثالث الترتيب النصر على الملك فهد الدولي بالرياض نظيره الوحدة متذيل الترتيب عند الساعة (8:15) مساءً.

يطمح النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بتقليص الفارق مع الوصيف إلى نقطتين وتضييق الخناق عليه بعد خسارته المذلة من أمام مضيفه القادسية في منافسات الجولة.

سيحاول المدرب الجديد للفريق استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد فوزهم الكبير خارج الديار بالجولة الماضية إضافة إلى اكتمال عناصر الفريق بعودة المصابين.

على الأغلب لن نشهد أي تغيير في التشكيلة الأساسية للفريق باستثناء عودة قائد الفريق حسين عبدالغني للمشاركة من جديد وكذلك طريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق من خلال الضغط على المنافس في ملعبه بتنشيط اللعب عبر الأطراف مع عودة القائد إلى جانب الاختراق من العمق والتي يجيدها لاعبو الفريق أمثال الفريدي والشهري ولاسيما أن دفاع الوحدة يعاني كثيرًا ويعد أكثر فريق تلقت شباكه أهدافًا.

في المقابل يبحث الوحدة عن طوق النجاة والهروب من قاع الترتيب الذي لا يليق بالفريق وتاريخه بتسجيل نتيجة جيدة من خلال إحداث مفاجأة كبيرة إذا أمكن أو الخروج بأقل الأضرار وهي نقطة التعادل.

ويعاني فرسان مكة كثيرًا هذا الموسم سواء من ناحية النتائج أو المشاكل المالية والإدارية التي تعصف بالفريق ولاسيما أن الفريق لم يحقق سوى أربعة  انتصارات في مشواره بالدوري.

سبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين بمختلف مسمياته 11 مرة فاز النصر في ثمانية منها وحضر التعادل مرتين فيما فاز الوحدة في مناسبة.

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