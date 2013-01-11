النصر يعلن نيته التمديد لمدربه "زوران" لموسم آخر

نظير المستويات المميزة التي يقدمها الفريق

أعلنت إدارة نادي النصر عن نيتها تمديد عقد مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الكرواتي زوران ماميتش للموسم المقبل.

وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "انطلاقاً من التقييم المستمر للعمل الذي يقدمه الجهاز الني للفريق الأول لكرة القدم ورغبة من مجلس إدارة النادي في استقرار الوضع الفني للفريق، ولخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق للموسم القادم، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المدير الفني زوان ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك .



وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الكرواتي في بداية الموسم بعقد يمتد لسنة واحدة .

