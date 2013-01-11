النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يعلن نيته التمديد لمدربه "زوران" لموسم آخر

نظير المستويات المميزة التي يقدمها الفريق

أعلنت إدارة نادي النصر عن نيتها تمديد عقد مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  الكرواتي زوران ماميتش للموسم المقبل.

وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "انطلاقاً من التقييم المستمر للعمل الذي يقدمه الجهاز الني للفريق الأول لكرة القدم ورغبة من مجلس إدارة النادي في استقرار الوضع الفني للفريق، ولخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق للموسم القادم، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المدير الفني  زوان ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك .


وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الكرواتي في بداية الموسم بعقد يمتد لسنة واحدة .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يعلن نيته التمديد لمدربه "زوران" لموسم آخر
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر عن نيتها تمديد عقد مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  الكرواتي زوران ماميتش للموسم المقبل.

وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "انطلاقاً من التقييم المستمر للعمل الذي يقدمه الجهاز الني للفريق الأول لكرة القدم ورغبة من مجلس إدارة النادي في استقرار الوضع الفني للفريق، ولخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق للموسم القادم، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المدير الفني  زوان ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك .


وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الكرواتي في بداية الموسم بعقد يمتد لسنة واحدة .
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:18 PM
نظير المستويات المميزة التي يقدمها الفريق

النصر يعلن نيته التمديد لمدربه "زوران" لموسم آخر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,670

أعلنت إدارة نادي النصر عن نيتها تمديد عقد مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  الكرواتي زوران ماميتش للموسم المقبل.

وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "انطلاقاً من التقييم المستمر للعمل الذي يقدمه الجهاز الني للفريق الأول لكرة القدم ورغبة من مجلس إدارة النادي في استقرار الوضع الفني للفريق، ولخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق للموسم القادم، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المدير الفني  زوان ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك .


وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الكرواتي في بداية الموسم بعقد يمتد لسنة واحدة .
 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,375
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة