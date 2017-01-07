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"النصر" يفاوض صانع ألعاب أرجنتيتياً

كشفت صحيفة "latercera" الناطقة باللغة الإسبانية أن مسؤولي النصر السعودي قد دخلوا في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني دييجو بونانوتي ، لاعب فريق يونيفرسيداد التشيلي، وذلك لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية . 

وكشفت الصحيفة أن اللاعب وموكله سياسافران في غضون الأيام القليلة القادمة إلى المملكة للتفاوض مع الجانب النصراوي، علماً بأن الصحيفة أفادت بأن العرض المقدم للاعب يبلغ مليون دولار، ولا بد للنصر أن يتفاوض مع النادي التشيلي حيث أن اللاعب مرتبط بتعاقد معه ولا يوجد في العقد شرط جزائي ينص عل فسخ التعاقد. 

يذكر أن اللاعب من مواليد عام 1988 حيث يبلغ من العمر 29 عاماً وسبق له الاحتراف في الدوري الأسباني مع ناديي مالاجا وغرناطة والدوري المكسيكي مع باتشوكا والدوري اليوناني مع يك أثينا علماً بأنه خريج ناشئي نادي ريفربليت الأرجنتيني . 

ويضم النصر بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هما الكرواتيان توميتشاك وتوماسوف، والباراغوياني أيالا والبرازيلي برونو يوفيني، وفي حال التعاقد مع اللاعب فإنه سيكون مكان الكرواتي توماسوف. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يفاوض صانع ألعاب أرجنتيتياً
سبق

كشفت صحيفة "latercera" الناطقة باللغة الإسبانية أن مسؤولي النصر السعودي قد دخلوا في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني دييجو بونانوتي ، لاعب فريق يونيفرسيداد التشيلي، وذلك لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية . 

وكشفت الصحيفة أن اللاعب وموكله سياسافران في غضون الأيام القليلة القادمة إلى المملكة للتفاوض مع الجانب النصراوي، علماً بأن الصحيفة أفادت بأن العرض المقدم للاعب يبلغ مليون دولار، ولا بد للنصر أن يتفاوض مع النادي التشيلي حيث أن اللاعب مرتبط بتعاقد معه ولا يوجد في العقد شرط جزائي ينص عل فسخ التعاقد. 

يذكر أن اللاعب من مواليد عام 1988 حيث يبلغ من العمر 29 عاماً وسبق له الاحتراف في الدوري الأسباني مع ناديي مالاجا وغرناطة والدوري المكسيكي مع باتشوكا والدوري اليوناني مع يك أثينا علماً بأنه خريج ناشئي نادي ريفربليت الأرجنتيني . 

ويضم النصر بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هما الكرواتيان توميتشاك وتوماسوف، والباراغوياني أيالا والبرازيلي برونو يوفيني، وفي حال التعاقد مع اللاعب فإنه سيكون مكان الكرواتي توماسوف. 
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:01 PM

"النصر" يفاوض صانع ألعاب أرجنتيتياً

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محمد السيّد - الرياض
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6,716

كشفت صحيفة "latercera" الناطقة باللغة الإسبانية أن مسؤولي النصر السعودي قد دخلوا في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني دييجو بونانوتي ، لاعب فريق يونيفرسيداد التشيلي، وذلك لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية . 

وكشفت الصحيفة أن اللاعب وموكله سياسافران في غضون الأيام القليلة القادمة إلى المملكة للتفاوض مع الجانب النصراوي، علماً بأن الصحيفة أفادت بأن العرض المقدم للاعب يبلغ مليون دولار، ولا بد للنصر أن يتفاوض مع النادي التشيلي حيث أن اللاعب مرتبط بتعاقد معه ولا يوجد في العقد شرط جزائي ينص عل فسخ التعاقد. 

يذكر أن اللاعب من مواليد عام 1988 حيث يبلغ من العمر 29 عاماً وسبق له الاحتراف في الدوري الأسباني مع ناديي مالاجا وغرناطة والدوري المكسيكي مع باتشوكا والدوري اليوناني مع يك أثينا علماً بأنه خريج ناشئي نادي ريفربليت الأرجنتيني . 

ويضم النصر بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هما الكرواتيان توميتشاك وتوماسوف، والباراغوياني أيالا والبرازيلي برونو يوفيني، وفي حال التعاقد مع اللاعب فإنه سيكون مكان الكرواتي توماسوف. 
 

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