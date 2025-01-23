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النصر يُقصي الفيحاء برباعية .. ويطير لمواجهة النهضة

في آخر مواجهات دور الـ ٣٢ لكأس الملك

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم  عقد المتأهلين إلى دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر تغلبه على ضيفه فريق الفيحاء وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار دور 32 من المسابقة .
 
وسيلاقي النصر في الدور القادم فريق النهضة الفائز على نجران في ذات الدور على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
 
الحصة الأولى :
 لم ترتق إلى المستوى المأمول ولاسيما من النصر الذي دخل اللقاء باحثاً عن هدف مبكر يخفف عليه من الضغوط وهو ما تحصل عليه بعد مرور أقل من ربع ساعة على صافرة البداية.
 
لم تكد تمضي الدقيقة الأولى حتى كاد يفتتح النصر التسجيل عبر هدافه محمد السهلاوي برأسية عذبت حارس المرمى كثيراً حينما أفلتت الكرة من يده وتابعت طريقها ناحية الشباك لكنه أمسكها في الرمق الأخير من جديد .
 
 وقبل مرور ربع ساعة الأولى افتتح النصر التسجيل عبر المدافع خالد الغامدي من تصويبة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفيحاء بعد أن تلقى تمريرة على طبق من ذهب من زميله حسن الراهب وزادت متاعب الفيحاء بخروج مدافعه.
 
بعدها نشط الفيحاء وحاول أن يجاري النصر لكنه تأخر في الوصول إلى مرمى النصر حتى الدقيقة 20 عبر تصويبه قوية من عبدالله قيسي لكن كرته وجدت الشيعان بانتظارها.
 
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع أضاف المحترف الكرواتي الهدف الثاني للنصر بتصويبة جميلة بعد أن تابع كرة مرتدة من يد حارس مرمى الفيحاء أودعها في الشباك وعليه انتهت أحداث الحصة .
 

الحصة الثانية :
لم تختلف عن نظيرتها السابقة من حيث الأداء لكنها اختلفت من حيث النتيجة بإضافة النصر لهدفين .
 
أول تهديد حقيقي لنصر على مرمى الفيحاء كان بعد مرور 10 دقائق برأسية رائعة من حسن الراهب تصدى لها الحارس عبدالرحمن دغريري لتعود إلى قدم توماسوف الذي سدده باتجاه الشباك ناب المدافعين بصدها عن مرماهم.
 
حاول الفيحاء تقليص النتيجة وكان قريبلا من ذلك في أكثر من مناسبة أبرزها مقصية محمد المنقاش التي ابتعدت قليلاً عن الخشبات الثلاثة وبعدها بثلاث دقائق انفرد فيصل الجهني بمرمى النصر بعد تخطى مدافع النصر عبدالله مادو ببراعة لكن يقظة الحارس حسين شيعان منعته من تقليص النتيجة.
 
شهدت الدقيقة 72 زيادة النصر لغلته من الأهداف  بتسجيل البديل سامي النجعي الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زميله توماسوف ليضعها في الشباك بعيداً عن رقابة المدافعين.
 
أبى هداف الفريق محمد السهلاوي إلا أن يدون اسمه في لائحة المسجلين حينما أضاف الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع باستغلاله خطأ فادحا من حارس المرمى ليودع الكرة بالشباك بكل سهولة .
 
 

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النصر يُقصي الفيحاء برباعية .. ويطير لمواجهة النهضة
سبق

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم  عقد المتأهلين إلى دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر تغلبه على ضيفه فريق الفيحاء وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار دور 32 من المسابقة .
 
وسيلاقي النصر في الدور القادم فريق النهضة الفائز على نجران في ذات الدور على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
 
الحصة الأولى :
 لم ترتق إلى المستوى المأمول ولاسيما من النصر الذي دخل اللقاء باحثاً عن هدف مبكر يخفف عليه من الضغوط وهو ما تحصل عليه بعد مرور أقل من ربع ساعة على صافرة البداية.
 
لم تكد تمضي الدقيقة الأولى حتى كاد يفتتح النصر التسجيل عبر هدافه محمد السهلاوي برأسية عذبت حارس المرمى كثيراً حينما أفلتت الكرة من يده وتابعت طريقها ناحية الشباك لكنه أمسكها في الرمق الأخير من جديد .
 
 وقبل مرور ربع ساعة الأولى افتتح النصر التسجيل عبر المدافع خالد الغامدي من تصويبة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفيحاء بعد أن تلقى تمريرة على طبق من ذهب من زميله حسن الراهب وزادت متاعب الفيحاء بخروج مدافعه.
 
بعدها نشط الفيحاء وحاول أن يجاري النصر لكنه تأخر في الوصول إلى مرمى النصر حتى الدقيقة 20 عبر تصويبه قوية من عبدالله قيسي لكن كرته وجدت الشيعان بانتظارها.
 
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع أضاف المحترف الكرواتي الهدف الثاني للنصر بتصويبة جميلة بعد أن تابع كرة مرتدة من يد حارس مرمى الفيحاء أودعها في الشباك وعليه انتهت أحداث الحصة .
 

الحصة الثانية :
لم تختلف عن نظيرتها السابقة من حيث الأداء لكنها اختلفت من حيث النتيجة بإضافة النصر لهدفين .
 
أول تهديد حقيقي لنصر على مرمى الفيحاء كان بعد مرور 10 دقائق برأسية رائعة من حسن الراهب تصدى لها الحارس عبدالرحمن دغريري لتعود إلى قدم توماسوف الذي سدده باتجاه الشباك ناب المدافعين بصدها عن مرماهم.
 
حاول الفيحاء تقليص النتيجة وكان قريبلا من ذلك في أكثر من مناسبة أبرزها مقصية محمد المنقاش التي ابتعدت قليلاً عن الخشبات الثلاثة وبعدها بثلاث دقائق انفرد فيصل الجهني بمرمى النصر بعد تخطى مدافع النصر عبدالله مادو ببراعة لكن يقظة الحارس حسين شيعان منعته من تقليص النتيجة.
 
شهدت الدقيقة 72 زيادة النصر لغلته من الأهداف  بتسجيل البديل سامي النجعي الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زميله توماسوف ليضعها في الشباك بعيداً عن رقابة المدافعين.
 
أبى هداف الفريق محمد السهلاوي إلا أن يدون اسمه في لائحة المسجلين حينما أضاف الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع باستغلاله خطأ فادحا من حارس المرمى ليودع الكرة بالشباك بكل سهولة .
 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:14 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:39 AM
في آخر مواجهات دور الـ ٣٢ لكأس الملك

النصر يُقصي الفيحاء برباعية .. ويطير لمواجهة النهضة

A A A
محمود الحمد - الرياض
27
10,828

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم  عقد المتأهلين إلى دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر تغلبه على ضيفه فريق الفيحاء وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار دور 32 من المسابقة .
 
وسيلاقي النصر في الدور القادم فريق النهضة الفائز على نجران في ذات الدور على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
 
الحصة الأولى :
 لم ترتق إلى المستوى المأمول ولاسيما من النصر الذي دخل اللقاء باحثاً عن هدف مبكر يخفف عليه من الضغوط وهو ما تحصل عليه بعد مرور أقل من ربع ساعة على صافرة البداية.
 
لم تكد تمضي الدقيقة الأولى حتى كاد يفتتح النصر التسجيل عبر هدافه محمد السهلاوي برأسية عذبت حارس المرمى كثيراً حينما أفلتت الكرة من يده وتابعت طريقها ناحية الشباك لكنه أمسكها في الرمق الأخير من جديد .
 
 وقبل مرور ربع ساعة الأولى افتتح النصر التسجيل عبر المدافع خالد الغامدي من تصويبة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفيحاء بعد أن تلقى تمريرة على طبق من ذهب من زميله حسن الراهب وزادت متاعب الفيحاء بخروج مدافعه.
 
بعدها نشط الفيحاء وحاول أن يجاري النصر لكنه تأخر في الوصول إلى مرمى النصر حتى الدقيقة 20 عبر تصويبه قوية من عبدالله قيسي لكن كرته وجدت الشيعان بانتظارها.
 
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع أضاف المحترف الكرواتي الهدف الثاني للنصر بتصويبة جميلة بعد أن تابع كرة مرتدة من يد حارس مرمى الفيحاء أودعها في الشباك وعليه انتهت أحداث الحصة .
 

الحصة الثانية :
لم تختلف عن نظيرتها السابقة من حيث الأداء لكنها اختلفت من حيث النتيجة بإضافة النصر لهدفين .
 
أول تهديد حقيقي لنصر على مرمى الفيحاء كان بعد مرور 10 دقائق برأسية رائعة من حسن الراهب تصدى لها الحارس عبدالرحمن دغريري لتعود إلى قدم توماسوف الذي سدده باتجاه الشباك ناب المدافعين بصدها عن مرماهم.
 
حاول الفيحاء تقليص النتيجة وكان قريبلا من ذلك في أكثر من مناسبة أبرزها مقصية محمد المنقاش التي ابتعدت قليلاً عن الخشبات الثلاثة وبعدها بثلاث دقائق انفرد فيصل الجهني بمرمى النصر بعد تخطى مدافع النصر عبدالله مادو ببراعة لكن يقظة الحارس حسين شيعان منعته من تقليص النتيجة.
 
شهدت الدقيقة 72 زيادة النصر لغلته من الأهداف  بتسجيل البديل سامي النجعي الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زميله توماسوف ليضعها في الشباك بعيداً عن رقابة المدافعين.
 
أبى هداف الفريق محمد السهلاوي إلا أن يدون اسمه في لائحة المسجلين حينما أضاف الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع باستغلاله خطأ فادحا من حارس المرمى ليودع الكرة بالشباك بكل سهولة .
 
 

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