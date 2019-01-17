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النصر يكثف تدريباته اللياقية.. وزوران يمنح اللاعبين راحة.. غدًا

كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش التدريبات اللياقية والتكتيكية في تمرين الفريق مساء اليوم والذي استمر لساعتين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ باجتماع لزوران مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب مع استخدام للحواجز وتمارين تقوية طبق بعدها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة .


 وواصل عبدالعزيز الجبرين تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف. هذا وقد منح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة ليوم غد الثلاثاء .  
 

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النصر يكثف تدريباته اللياقية.. وزوران يمنح اللاعبين راحة.. غدًا
سبق

كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش التدريبات اللياقية والتكتيكية في تمرين الفريق مساء اليوم والذي استمر لساعتين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ باجتماع لزوران مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب مع استخدام للحواجز وتمارين تقوية طبق بعدها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة .


 وواصل عبدالعزيز الجبرين تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف. هذا وقد منح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة ليوم غد الثلاثاء .  
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:34 PM

النصر يكثف تدريباته اللياقية.. وزوران يمنح اللاعبين راحة.. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش التدريبات اللياقية والتكتيكية في تمرين الفريق مساء اليوم والذي استمر لساعتين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ باجتماع لزوران مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب مع استخدام للحواجز وتمارين تقوية طبق بعدها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة .


 وواصل عبدالعزيز الجبرين تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف. هذا وقد منح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة ليوم غد الثلاثاء .  
 

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