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النصر يكسب الهلال في دوري الشباب

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 

هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكسب الهلال في دوري الشباب
سبق

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 

هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)
 

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
09:27 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:17 PM

النصر يكسب الهلال في دوري الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,889

 أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 

هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)
 

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