النصر يكسب الهلال في دوري الشباب
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)
النصر يكسب الهلال في دوري الشباب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-13
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
09:27 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:17 PM
النصر يكسب الهلال في دوري الشباب
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الوحدة (2 - 4)
الفتح - أحد (6 - 1)
الهلال - النصر (1 - 2)
الشباب - الأهلي (2 - 0)
الرائد - العدالة (4 - 1)
الاتحاد - القادسية (1 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب (19 نقطة)
2 - الهلال (18 نقطة)
3 - النصر (17 نقطة)
4 - أحد (14 نقطة)
5 - الأهلي (13 نقطة)
6 - الوحدة (13 نقطة)
7 - الاتحاد (11 نقطة)
8 - القادسية (11 نقطة)
9 - الرائد (11 نقطة)
10 - هجر (9 نقاط)
11 - العدالة (8 نقاط)
12 - الفتح (4 نقاط)