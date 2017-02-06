افتتح اللاعب الدولي السابق نجم نادي الهلال صالح النعيمة حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الأحد حيث بلغ عدد متابعي اللاعب في أقل من 24 ساعة أكثر من ٤٧ ألف متابع. ووجّه اللاعب الدولي السابق ، رسالة لوالدته في تغريدته الأولى حيث قال : "أول تغريدة سأوجهها لوالدتي .. النور الذي أرى به سائلاً ﷲ القدير جل شأنه أن يبقيها لي شمعة تضيء منزلي وأن أكون بارًا بها ما حييت أطال ﷲ بعمرها". وتابع : "من خلال هذا الحساب أحببت أن أطل على الجماهير الرياضية من خلال هذه النافذة وأشكر الجميع على مشاعرهم الطيبة وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي". ووجّه النعيمة شكره للجماهير التي أحسنت استقباله في عالم التواصل الاجتماعي حيث قال : "أسعدني ترحيبكم الذي قابلتموني به وليس غريبًا عليكم ذلك ،،، أشكركم جميعًا وأعلم حجم تقصيري معكم كنتم ومازلتم البطولة الأغلى لي".

"النعيمة" يقتحم عالم "تويتر" .. ومتابعوه 47 ألفًا في يوم محمد السيّد سبق 2017-02-06 افتتح اللاعب الدولي السابق نجم نادي الهلال صالح النعيمة حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الأحد حيث بلغ عدد متابعي اللاعب في أقل من 24 ساعة أكثر من ٤٧ ألف متابع.



ووجّه اللاعب الدولي السابق ، رسالة لوالدته في تغريدته الأولى حيث قال : "أول تغريدة سأوجهها لوالدتي .. النور الذي أرى به سائلاً ﷲ القدير جل شأنه أن يبقيها لي شمعة تضيء منزلي وأن أكون بارًا بها ما حييت أطال ﷲ بعمرها".





وتابع : "من خلال هذا الحساب أحببت أن أطل على الجماهير الرياضية من خلال هذه النافذة وأشكر الجميع على مشاعرهم الطيبة وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي".



ووجّه النعيمة شكره للجماهير التي أحسنت استقباله في عالم التواصل الاجتماعي حيث قال :

"أسعدني ترحيبكم الذي قابلتموني به وليس غريبًا عليكم ذلك ،،، أشكركم جميعًا وأعلم حجم تقصيري معكم كنتم ومازلتم البطولة الأغلى لي".



06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438 09:38 PM

"النعيمة" يقتحم عالم "تويتر" .. ومتابعوه 47 ألفًا في يوم





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افتتح اللاعب الدولي السابق نجم نادي الهلال صالح النعيمة حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الأحد حيث بلغ عدد متابعي اللاعب في أقل من 24 ساعة أكثر من ٤٧ ألف متابع.



ووجّه اللاعب الدولي السابق ، رسالة لوالدته في تغريدته الأولى حيث قال : "أول تغريدة سأوجهها لوالدتي .. النور الذي أرى به سائلاً ﷲ القدير جل شأنه أن يبقيها لي شمعة تضيء منزلي وأن أكون بارًا بها ما حييت أطال ﷲ بعمرها".





وتابع : "من خلال هذا الحساب أحببت أن أطل على الجماهير الرياضية من خلال هذه النافذة وأشكر الجميع على مشاعرهم الطيبة وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي".



ووجّه النعيمة شكره للجماهير التي أحسنت استقباله في عالم التواصل الاجتماعي حيث قال :

"أسعدني ترحيبكم الذي قابلتموني به وليس غريبًا عليكم ذلك ،،، أشكركم جميعًا وأعلم حجم تقصيري معكم كنتم ومازلتم البطولة الأغلى لي".

