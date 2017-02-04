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"النقل العام" تُلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة

المهلة الممنوحة لأصحابها تنتهي بحلول آخر 2017م

 ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كل جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


وأكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز؛ حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات، موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31/ 12/ 2017م.


وقال: "هذا القرار يأتي للمساهمة بعد عناية الله -عز وجل- في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة، والتقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز على تقليل نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها".


وأضاف: "وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلزام جميع الشاحنات بتركيب حواجز الحماية الخلفية والأمامية والجانبية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المتعلقة بالسلامة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق السريعة".


وأردف: "القرار الوزاري في هذا الصدد قد اعتمد هذا الإجراء كأحد مسوغات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لكل الشاحنات، وذلك بتركيب هذه الحواجز".
وأهاب بشركات الشحن وأصحاب الشاحنات التعاون مع الهيئة في مثل هذه التنظيمات التي تهدف إلى تحسين بيئة السلامة، والمحافظة على سلامة الأرواح.
وتابع "الرميح": "هيئة النقل العام تعمل حالياً بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور والمؤسسة العامة للجمارك على مراقبة الالتزام بتركيب جميع الشاحنات سواء السعودية أو الأجنبية لهذه الحواجز وفق المواصفات المعتمدة والتوعية باهميتها".

واختتم بالقول: "الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحملات توعية لسائقي الشاحنات شملت توزيع منشورات تنبيهية على مداخل المدن الكبرى بعدد من اللغات حول هذا التنظيم وضرورة الالتزام به.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل العام" تُلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة
سبق

 ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كل جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


وأكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز؛ حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات، موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31/ 12/ 2017م.


وقال: "هذا القرار يأتي للمساهمة بعد عناية الله -عز وجل- في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة، والتقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز على تقليل نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها".


وأضاف: "وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلزام جميع الشاحنات بتركيب حواجز الحماية الخلفية والأمامية والجانبية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المتعلقة بالسلامة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق السريعة".


وأردف: "القرار الوزاري في هذا الصدد قد اعتمد هذا الإجراء كأحد مسوغات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لكل الشاحنات، وذلك بتركيب هذه الحواجز".
وأهاب بشركات الشحن وأصحاب الشاحنات التعاون مع الهيئة في مثل هذه التنظيمات التي تهدف إلى تحسين بيئة السلامة، والمحافظة على سلامة الأرواح.
وتابع "الرميح": "هيئة النقل العام تعمل حالياً بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور والمؤسسة العامة للجمارك على مراقبة الالتزام بتركيب جميع الشاحنات سواء السعودية أو الأجنبية لهذه الحواجز وفق المواصفات المعتمدة والتوعية باهميتها".

واختتم بالقول: "الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحملات توعية لسائقي الشاحنات شملت توزيع منشورات تنبيهية على مداخل المدن الكبرى بعدد من اللغات حول هذا التنظيم وضرورة الالتزام به.
 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
04:13 PM
المهلة الممنوحة لأصحابها تنتهي بحلول آخر 2017م

"النقل العام" تُلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كل جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


وأكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز؛ حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات، موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31/ 12/ 2017م.


وقال: "هذا القرار يأتي للمساهمة بعد عناية الله -عز وجل- في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة، والتقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز على تقليل نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها".


وأضاف: "وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلزام جميع الشاحنات بتركيب حواجز الحماية الخلفية والأمامية والجانبية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المتعلقة بالسلامة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق السريعة".


وأردف: "القرار الوزاري في هذا الصدد قد اعتمد هذا الإجراء كأحد مسوغات إصدار التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لكل الشاحنات، وذلك بتركيب هذه الحواجز".
وأهاب بشركات الشحن وأصحاب الشاحنات التعاون مع الهيئة في مثل هذه التنظيمات التي تهدف إلى تحسين بيئة السلامة، والمحافظة على سلامة الأرواح.
وتابع "الرميح": "هيئة النقل العام تعمل حالياً بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور والمؤسسة العامة للجمارك على مراقبة الالتزام بتركيب جميع الشاحنات سواء السعودية أو الأجنبية لهذه الحواجز وفق المواصفات المعتمدة والتوعية باهميتها".

واختتم بالقول: "الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحملات توعية لسائقي الشاحنات شملت توزيع منشورات تنبيهية على مداخل المدن الكبرى بعدد من اللغات حول هذا التنظيم وضرورة الالتزام به.
 

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