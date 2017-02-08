"النقل": شركة الأجرة العامة بمطار الطائف غير مرخصة لمزاولة نشاطها

شدّدت على عدم تمكينها من العمل إلا بعد حصولها على تراخيص بذلك

وجّه مدير عام الإدارة العامة للطرق بمنطقة مكة المكرمة خطاباً توضيحياً إلى مدير الهيئة العامة للطيران المدني بمحافظة الطائف بشأن الاستدعاء المقدم لهم من سائقي الأجرة العامة بمطار الطائف ضد شركة نهس للأجرة العامة، لممارستها للنشاط من خلال مطار الطائف الدولي دون ترخيص، حيث أنّ المنشأة المذكورة مرخصة بحي الحوية شارع الحوية وليس من المطار.

وجاء في الخطاب الذي حصلت "سبق" على صورة منه أنّ اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144/01وتاريخ 12/12/ 1435هـ، والمعدلة بقرار رقم 93/01وتاريخ 1436/5/14هـ نصت في المادة الخامسة عشرة مانصه الآتي :"للمنشأة/الفرد نقل الركاب من المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية مع مراعاة أنظمة ولوائح وتعليمات تلك الجهات بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها".

ونوّه الخطاب إلى الأنشطة "كتأجير السيارات ، والأجرة الخاصة ، والنقل السياحي ، والزوار والمعتمرين من خارج المملكة".

وشدّدت "النقل" على عدم تمكين أي منشأة من ممارسة تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل فرع الإدارة أو المحافظة.

وعلمت "سبق" أنّ سائقي سيارات الأجرة بمطار الطائف الدولي تقدموا بعدة برقيات لولاة الأمر مطالبين بلجنة تقصي حقائق تنصفهم من مزاحمة الأجانب لهم في لقمة عيشهم سيما أنّ جميع العاملين في الشركة المحالفة للنظام من جنسيّات أجنبيّة يعلمون بدعم أيادي خفيّة تحاول إقصاء سائقي الأجرة السعوديين وإحلالهم بديلا عنهم في تغييب لنظام السعودة المعمول به في كثير من القطاعات حسب -وصفهم- في شكوى سابقة نشرتها "سبق".