النماص.. حملة توعوية بأهمية حواجز الشاحنات

وجّه مدير إدارة مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض بني حويز، بتنفيذ حملات لقائدي الشاحنات بضرورة وضع حواجز تمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها أثناء الحوادث.

وبدأت شعبة مرور محافظة النماص بإشراف، مباشر من مدير الشعبة النقيب محمد سعيد بن خامسه، منذ أمس الأحد 8/ 5/ 1438 ولمدة أسبوع، في تنفيذ حملة توعوية لقائدي الشاحنات، حول تركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وتم توزيع البروشورات التي توضّح كيفية تركيب تلك الحواجز وأهميتها من ناحية السلامة المرورية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.