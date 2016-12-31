احتفل الشاب عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز النهاري، الموظف بشركة الكهرباء، مساء أمس، بزواجه على ابنة مدير إدارة المتابعة الفنية بـ"صحة جدة" الدكتور محمد قانديه، بحضور أقارب العروسين. وقد تخلل حفل الزواج عروض فلكلورية وألوان شعبية نالت استحسان الحضور.
"النهاري" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز النهاري، الموظف بشركة الكهرباء، مساء أمس، بزواجه على ابنة مدير إدارة المتابعة الفنية بـ"صحة جدة" الدكتور محمد قانديه، بحضور أقارب العروسين. وقد تخلل حفل الزواج عروض فلكلورية وألوان شعبية نالت استحسان الحضور.
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"النهاري" يحتفل بزفافهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-31
31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
01:25 PM
"النهاري" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز النهاري، الموظف بشركة الكهرباء، مساء أمس، بزواجه على ابنة مدير إدارة المتابعة الفنية بـ"صحة جدة" الدكتور محمد قانديه، بحضور أقارب العروسين. وقد تخلل حفل الزواج عروض فلكلورية وألوان شعبية نالت استحسان الحضور.
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