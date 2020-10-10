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"الهاجري" يوجِّه حسابات تعليم بيشة بنشر المبادرات وتجنُّب مدح المسؤولين

حث على تعزيز التواصل مع المستفيدين وإبراز المتميزين من القادة والمعلمين والطلاب

أصدر نايف الهاجري، مدير التعليم بمحافظة بيشة، أمس الأحد تعميمًا بشأن سياسة النشر الإعلامي وتعزيز التواصل وخدمة المستفيدين عبر حسابات مكاتب التعليم والأقسام والمدارس.

وفي التفاصيل، تضمن التعميم دعوة مديري ومديرات مكاتب التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام وقادة المدارس للاهتمام بنشر أبرز المبادرات، وإبراز المتميزين من القادة والمعلمين والطلاب، وعدم الاقتصار على إبراز المهام المعتادة الخاصة بكل قسم أو مكتب.

ووجَّه الهاجري القائمين على تلك الحسابات بالاهتمام بالملاحظات الواردة من قسم الإعلام التربوي حيال نشاط تلك الحسابات، ومن أبرزها أن يقتصر دور الحساب على إعلان أنشطة القسم أو المكتب أو المدرسة، وما يهم المستفيدين الذين يتابعونه، وتجنب متابعة أي حسابات غير تعليمية، أو أن يعيد مدير الحساب ما يمثل رأيه الشخصي أو ما يهتم به، خاصة أية آراء أو توجهات خارج نطاق التعليم، والتركيز على الحدث التربوي والتعليمي من مبادرات ودورات وبرامج وأنشطة وتكريم وإعلان مواعيد وتوجيهات تربوية في مناسبة معينة.

وتضمن التعميم التوجيه بتجنب المديح الشخصي للمسؤولين مهما كانوا، والابتعاد عن الأخذ والرد مع أي شخص كان حول إثبات رأي أو نفي تهمة بواسطة الحساب الرسمي، وإبلاغ الإعلام التربوي عن أي مخالفة للتعامل الرسمي مع صاحبها.

وحث التعميم في نهايته على الالتزام بضوابط نشر صور الطلاب أو الطالبات الصغيرات، وأخذ الإذن عند وجود مناسبة معينة يلزم تصويرها، والابتعاد عن نشر صور الأطعمة والأثاث، والتركيز على نتاج المدارس والمعلمين والطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهاجري" يوجِّه حسابات تعليم بيشة بنشر المبادرات وتجنُّب مدح المسؤولين
سبق

أصدر نايف الهاجري، مدير التعليم بمحافظة بيشة، أمس الأحد تعميمًا بشأن سياسة النشر الإعلامي وتعزيز التواصل وخدمة المستفيدين عبر حسابات مكاتب التعليم والأقسام والمدارس.

وفي التفاصيل، تضمن التعميم دعوة مديري ومديرات مكاتب التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام وقادة المدارس للاهتمام بنشر أبرز المبادرات، وإبراز المتميزين من القادة والمعلمين والطلاب، وعدم الاقتصار على إبراز المهام المعتادة الخاصة بكل قسم أو مكتب.

ووجَّه الهاجري القائمين على تلك الحسابات بالاهتمام بالملاحظات الواردة من قسم الإعلام التربوي حيال نشاط تلك الحسابات، ومن أبرزها أن يقتصر دور الحساب على إعلان أنشطة القسم أو المكتب أو المدرسة، وما يهم المستفيدين الذين يتابعونه، وتجنب متابعة أي حسابات غير تعليمية، أو أن يعيد مدير الحساب ما يمثل رأيه الشخصي أو ما يهتم به، خاصة أية آراء أو توجهات خارج نطاق التعليم، والتركيز على الحدث التربوي والتعليمي من مبادرات ودورات وبرامج وأنشطة وتكريم وإعلان مواعيد وتوجيهات تربوية في مناسبة معينة.

وتضمن التعميم التوجيه بتجنب المديح الشخصي للمسؤولين مهما كانوا، والابتعاد عن الأخذ والرد مع أي شخص كان حول إثبات رأي أو نفي تهمة بواسطة الحساب الرسمي، وإبلاغ الإعلام التربوي عن أي مخالفة للتعامل الرسمي مع صاحبها.

وحث التعميم في نهايته على الالتزام بضوابط نشر صور الطلاب أو الطالبات الصغيرات، وأخذ الإذن عند وجود مناسبة معينة يلزم تصويرها، والابتعاد عن نشر صور الأطعمة والأثاث، والتركيز على نتاج المدارس والمعلمين والطلاب والطالبات.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:26 AM

"الهاجري" يوجِّه حسابات تعليم بيشة بنشر المبادرات وتجنُّب مدح المسؤولين

حث على تعزيز التواصل مع المستفيدين وإبراز المتميزين من القادة والمعلمين والطلاب

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سعود الدعجاني - بيشة
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أصدر نايف الهاجري، مدير التعليم بمحافظة بيشة، أمس الأحد تعميمًا بشأن سياسة النشر الإعلامي وتعزيز التواصل وخدمة المستفيدين عبر حسابات مكاتب التعليم والأقسام والمدارس.

وفي التفاصيل، تضمن التعميم دعوة مديري ومديرات مكاتب التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام وقادة المدارس للاهتمام بنشر أبرز المبادرات، وإبراز المتميزين من القادة والمعلمين والطلاب، وعدم الاقتصار على إبراز المهام المعتادة الخاصة بكل قسم أو مكتب.

ووجَّه الهاجري القائمين على تلك الحسابات بالاهتمام بالملاحظات الواردة من قسم الإعلام التربوي حيال نشاط تلك الحسابات، ومن أبرزها أن يقتصر دور الحساب على إعلان أنشطة القسم أو المكتب أو المدرسة، وما يهم المستفيدين الذين يتابعونه، وتجنب متابعة أي حسابات غير تعليمية، أو أن يعيد مدير الحساب ما يمثل رأيه الشخصي أو ما يهتم به، خاصة أية آراء أو توجهات خارج نطاق التعليم، والتركيز على الحدث التربوي والتعليمي من مبادرات ودورات وبرامج وأنشطة وتكريم وإعلان مواعيد وتوجيهات تربوية في مناسبة معينة.

وتضمن التعميم التوجيه بتجنب المديح الشخصي للمسؤولين مهما كانوا، والابتعاد عن الأخذ والرد مع أي شخص كان حول إثبات رأي أو نفي تهمة بواسطة الحساب الرسمي، وإبلاغ الإعلام التربوي عن أي مخالفة للتعامل الرسمي مع صاحبها.

وحث التعميم في نهايته على الالتزام بضوابط نشر صور الطلاب أو الطالبات الصغيرات، وأخذ الإذن عند وجود مناسبة معينة يلزم تصويرها، والابتعاد عن نشر صور الأطعمة والأثاث، والتركيز على نتاج المدارس والمعلمين والطلاب والطالبات.

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