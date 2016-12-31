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"الهبدان": بقيادة ملك الحزم بلاد الحرمين تشهد عصراً جديداً برؤية شاملة

قال إن المملكة شهدت نقلة كبيرة في منظومة الخدمات الصحية

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد علي الهبدان، باسمه، ونيابة عن منسوبي صحة منطقة عسير، أرفع أسمي آيات الاعتزاز والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور "الهبدان": عام مضى وأخر يتجدد وتمضي عجلة التنمية والتطوير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حرص دائما على تلمس احتياجات المواطن منذ تولية مقاليد حكم البلاد الأمر الذي لا يستغرب من قيادة هذا الوطن، معلنا تجديد العهد والسمع والطاعة لملك الحزم الذي احتل درجة كبيرة ومكانه في قلوب ونفوس كل مواطنيه منذ تسلمه لمقاليد الحكم لتصبح قيادتنا أنموذجا رائعا للإنسانية والحب والوفاء.

وأضاف: لقد حرص ملك الحزم والإنسانية على توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفي كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، حيث شهدت المملكة نقله كبرى في منظومة الخدمات الصحية، ومن ذلك منطقة عسير التي حظيت باهتمام كبير في مجال الخدمات الصحية بكافة المراكز والمحافظات، من خلال شبكه من الخدمات الصحية تتمثل في 20 مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمراجعين.

 وأوضح الدكتور "الهبدان" أنه خلال العام الماضي استقبلت العيادات الخارجية (788332) مراجعا وأقسام الطوارئ (1413896) مريضاً أما عيادات الأسنان فراجعها( 57247 ) مريضا ومريضة وبلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 80827 ) جلسة وتم إجراء( 520141 ) فحصا إشعاعيا و( 12282072 ) مخبرياً وتم صرف ( 2988424 ) وصفة دوائية وإجراء (28402) عملية جراحية ، أما جلسات الغسيل الكلوي فبلغت ( 68519 ) جلسة وتم عمل (1875 ) حالة إنعاش رئوي قلبي ،وشهدت مستشفيات المنطقة ولادة ( 20916) طفل وطفلة.

وتابع: كما يعمل إلى جانب هذه المستشفيات (254 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية تعمل في أرجاء المنطقة وتخدم حوالي ( 1060122) نسمة مسجلين في دائرة أعمال المراكز الصحية ويعمل بهذه المراكز حوالي (620) طبيبا وطبيبة منهم ( 135 ) طبيب أسنان و (1054 ) ممرضا وممرضة و (332) فنياً ما بين صيدلي وفني أشعة ومختبر ومراقب صحي و(489 )إداريا.

كما راجع المراكز الصحية بالمنطقة خلال العام الماضي (2599533)مراجعا ومراجعة وبلغت نسبة التغطية للقاح الدرن والالتهاب الكبدي (95.73% ) واللقاح السداسي (95.12% ) والجديري المائي ( 90.82% ).

واختتم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير قائلا:"حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام على بلادنا أمنها و أمانها واستقرارها بما فيه خير وصلاح هذه البلاد الطيبة المباركة".
                 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهبدان": بقيادة ملك الحزم بلاد الحرمين تشهد عصراً جديداً برؤية شاملة
سبق

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد علي الهبدان، باسمه، ونيابة عن منسوبي صحة منطقة عسير، أرفع أسمي آيات الاعتزاز والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور "الهبدان": عام مضى وأخر يتجدد وتمضي عجلة التنمية والتطوير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حرص دائما على تلمس احتياجات المواطن منذ تولية مقاليد حكم البلاد الأمر الذي لا يستغرب من قيادة هذا الوطن، معلنا تجديد العهد والسمع والطاعة لملك الحزم الذي احتل درجة كبيرة ومكانه في قلوب ونفوس كل مواطنيه منذ تسلمه لمقاليد الحكم لتصبح قيادتنا أنموذجا رائعا للإنسانية والحب والوفاء.

وأضاف: لقد حرص ملك الحزم والإنسانية على توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفي كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، حيث شهدت المملكة نقله كبرى في منظومة الخدمات الصحية، ومن ذلك منطقة عسير التي حظيت باهتمام كبير في مجال الخدمات الصحية بكافة المراكز والمحافظات، من خلال شبكه من الخدمات الصحية تتمثل في 20 مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمراجعين.

 وأوضح الدكتور "الهبدان" أنه خلال العام الماضي استقبلت العيادات الخارجية (788332) مراجعا وأقسام الطوارئ (1413896) مريضاً أما عيادات الأسنان فراجعها( 57247 ) مريضا ومريضة وبلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 80827 ) جلسة وتم إجراء( 520141 ) فحصا إشعاعيا و( 12282072 ) مخبرياً وتم صرف ( 2988424 ) وصفة دوائية وإجراء (28402) عملية جراحية ، أما جلسات الغسيل الكلوي فبلغت ( 68519 ) جلسة وتم عمل (1875 ) حالة إنعاش رئوي قلبي ،وشهدت مستشفيات المنطقة ولادة ( 20916) طفل وطفلة.

وتابع: كما يعمل إلى جانب هذه المستشفيات (254 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية تعمل في أرجاء المنطقة وتخدم حوالي ( 1060122) نسمة مسجلين في دائرة أعمال المراكز الصحية ويعمل بهذه المراكز حوالي (620) طبيبا وطبيبة منهم ( 135 ) طبيب أسنان و (1054 ) ممرضا وممرضة و (332) فنياً ما بين صيدلي وفني أشعة ومختبر ومراقب صحي و(489 )إداريا.

كما راجع المراكز الصحية بالمنطقة خلال العام الماضي (2599533)مراجعا ومراجعة وبلغت نسبة التغطية للقاح الدرن والالتهاب الكبدي (95.73% ) واللقاح السداسي (95.12% ) والجديري المائي ( 90.82% ).

واختتم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير قائلا:"حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام على بلادنا أمنها و أمانها واستقرارها بما فيه خير وصلاح هذه البلاد الطيبة المباركة".
                 
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
07:59 PM
قال إن المملكة شهدت نقلة كبيرة في منظومة الخدمات الصحية

"الهبدان": بقيادة ملك الحزم بلاد الحرمين تشهد عصراً جديداً برؤية شاملة

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بندر آل عوض - عسير
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رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد علي الهبدان، باسمه، ونيابة عن منسوبي صحة منطقة عسير، أرفع أسمي آيات الاعتزاز والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور "الهبدان": عام مضى وأخر يتجدد وتمضي عجلة التنمية والتطوير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حرص دائما على تلمس احتياجات المواطن منذ تولية مقاليد حكم البلاد الأمر الذي لا يستغرب من قيادة هذا الوطن، معلنا تجديد العهد والسمع والطاعة لملك الحزم الذي احتل درجة كبيرة ومكانه في قلوب ونفوس كل مواطنيه منذ تسلمه لمقاليد الحكم لتصبح قيادتنا أنموذجا رائعا للإنسانية والحب والوفاء.

وأضاف: لقد حرص ملك الحزم والإنسانية على توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفي كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، حيث شهدت المملكة نقله كبرى في منظومة الخدمات الصحية، ومن ذلك منطقة عسير التي حظيت باهتمام كبير في مجال الخدمات الصحية بكافة المراكز والمحافظات، من خلال شبكه من الخدمات الصحية تتمثل في 20 مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمراجعين.

 وأوضح الدكتور "الهبدان" أنه خلال العام الماضي استقبلت العيادات الخارجية (788332) مراجعا وأقسام الطوارئ (1413896) مريضاً أما عيادات الأسنان فراجعها( 57247 ) مريضا ومريضة وبلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 80827 ) جلسة وتم إجراء( 520141 ) فحصا إشعاعيا و( 12282072 ) مخبرياً وتم صرف ( 2988424 ) وصفة دوائية وإجراء (28402) عملية جراحية ، أما جلسات الغسيل الكلوي فبلغت ( 68519 ) جلسة وتم عمل (1875 ) حالة إنعاش رئوي قلبي ،وشهدت مستشفيات المنطقة ولادة ( 20916) طفل وطفلة.

وتابع: كما يعمل إلى جانب هذه المستشفيات (254 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية تعمل في أرجاء المنطقة وتخدم حوالي ( 1060122) نسمة مسجلين في دائرة أعمال المراكز الصحية ويعمل بهذه المراكز حوالي (620) طبيبا وطبيبة منهم ( 135 ) طبيب أسنان و (1054 ) ممرضا وممرضة و (332) فنياً ما بين صيدلي وفني أشعة ومختبر ومراقب صحي و(489 )إداريا.

كما راجع المراكز الصحية بالمنطقة خلال العام الماضي (2599533)مراجعا ومراجعة وبلغت نسبة التغطية للقاح الدرن والالتهاب الكبدي (95.73% ) واللقاح السداسي (95.12% ) والجديري المائي ( 90.82% ).

واختتم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير قائلا:"حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام على بلادنا أمنها و أمانها واستقرارها بما فيه خير وصلاح هذه البلاد الطيبة المباركة".
                 
 

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