احتفل الشاب محمد بن يحيى الهلالي بزواجه من ابنة عطية دهمش الهلالي، بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الليث.
حضر الحفل لفيف من أهل العروسين، وذلك على إيقاعات الزير وأشعار العرضة الجنوبية.
"سبق" تبارك لـ "الهلالي" وتتمنى له حياة سعيدة.
"الهلالي" يحتفل بزواجه في "غميقة الليث"
احتفل الشاب محمد بن يحيى الهلالي بزواجه من ابنة عطية دهمش الهلالي، بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الليث.
حضر الحفل لفيف من أهل العروسين، وذلك على إيقاعات الزير وأشعار العرضة الجنوبية.
"سبق" تبارك لـ "الهلالي" وتتمنى له حياة سعيدة.
احتفل الشاب محمد بن يحيى الهلالي بزواجه من ابنة عطية دهمش الهلالي، بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الليث.
"الهلالي" يحتفل بزواجه في "غميقة الليث"
احتفل الشاب محمد بن يحيى الهلالي بزواجه من ابنة عطية دهمش الهلالي، بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الليث.
حضر الحفل لفيف من أهل العروسين، وذلك على إيقاعات الزير وأشعار العرضة الجنوبية.
"سبق" تبارك لـ "الهلالي" وتتمنى له حياة سعيدة.