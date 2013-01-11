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الهلال الأحمر بالباحة يستقبل 229 بلاغاً خلال الأيام الـ10 الماضية

تنوعت بين إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر وأزمات تنفسية وقلبية

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن عدد البلاغات التي وردت للهيئة بالمنطقة، حيث بلغت 229 بلاغاً شملت الحوادث المرورية والحالات مرضية، وكان عدد الإصابات والإحالات 323 حالة، وذلك خلال الأيام العشرة الماضية.


وأضاف الزهراني: أتت البلاغات على النحو التالي: 68 بلاغاً للحوادث المرورية بين تصادم وانقلاب وغيرها ونتج عنها 81 إصابة وتم نقل 47 إصابة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، فيما نقلت جميع الإصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها، والإصابات غير المنقولة 33 إصابة، البعض عولجت بالموقع بمواقع مختلفة والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى فيما سجلت تلك الحوادث حالتي وفاة.


وأردف: تم استقبال 161 بلاغاً للحالات المرضية، وتلقى قسم الخدمة الطبية خلالها 152 حالة، مؤكداً أن الفرق قامت بنقل 87 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 71 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل، أو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع، فيما تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها.
 

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الهلال الأحمر بالباحة يستقبل 229 بلاغاً خلال الأيام الـ10 الماضية
سبق

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن عدد البلاغات التي وردت للهيئة بالمنطقة، حيث بلغت 229 بلاغاً شملت الحوادث المرورية والحالات مرضية، وكان عدد الإصابات والإحالات 323 حالة، وذلك خلال الأيام العشرة الماضية.


وأضاف الزهراني: أتت البلاغات على النحو التالي: 68 بلاغاً للحوادث المرورية بين تصادم وانقلاب وغيرها ونتج عنها 81 إصابة وتم نقل 47 إصابة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، فيما نقلت جميع الإصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها، والإصابات غير المنقولة 33 إصابة، البعض عولجت بالموقع بمواقع مختلفة والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى فيما سجلت تلك الحوادث حالتي وفاة.


وأردف: تم استقبال 161 بلاغاً للحالات المرضية، وتلقى قسم الخدمة الطبية خلالها 152 حالة، مؤكداً أن الفرق قامت بنقل 87 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 71 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل، أو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع، فيما تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:28 PM
تنوعت بين إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر وأزمات تنفسية وقلبية

الهلال الأحمر بالباحة يستقبل 229 بلاغاً خلال الأيام الـ10 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن عدد البلاغات التي وردت للهيئة بالمنطقة، حيث بلغت 229 بلاغاً شملت الحوادث المرورية والحالات مرضية، وكان عدد الإصابات والإحالات 323 حالة، وذلك خلال الأيام العشرة الماضية.


وأضاف الزهراني: أتت البلاغات على النحو التالي: 68 بلاغاً للحوادث المرورية بين تصادم وانقلاب وغيرها ونتج عنها 81 إصابة وتم نقل 47 إصابة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، فيما نقلت جميع الإصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها، والإصابات غير المنقولة 33 إصابة، البعض عولجت بالموقع بمواقع مختلفة والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى فيما سجلت تلك الحوادث حالتي وفاة.


وأردف: تم استقبال 161 بلاغاً للحالات المرضية، وتلقى قسم الخدمة الطبية خلالها 152 حالة، مؤكداً أن الفرق قامت بنقل 87 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 71 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل، أو الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع، فيما تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها.
 

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