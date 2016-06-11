"الهلال الأحمر" تعلن مسابقة وظيفية "فني إسعاف وأجهزة طبية"

أكّدت طرح مسابقة أخرى بعد موسم الحج لخريجي التخصّصات نفسها

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم، مسابقة وظيفية على وظائف "فني إسعاف وطب طوارئ" و"فني أجهزة طبية".



وأوضحت الهيئة أنها ستطرح مسابقة وظيفية أخرى بعد موسم الحج لخريجي التخصّصات نفسها.

ودعت المتقدمين إلى الاستعداد للوظيفة بتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم في مجال التخصُّص، واستكمال متطلبات شغل هذه الوظائف من دورات وشهادة تصنيف مهني.



وتابعت: سيتم الإعلان عن تاريخ موعد المسابقة لاحقاً.

