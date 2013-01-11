النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال الأحمر": لا صحة لوظائف الـ 9500  ريال لحملة الثانوية والابتدائية

قالت: منذ التأسيس لم نعلن مثل هذا العدد الكبير 35 ألف وظيفة

نفى مصدرٌ مسؤولٌ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعدّدة، ومنها "الواتساب"، عن طرح الهيئة 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب وقدره (9500) ريال.

 

وقال  المصدر: إن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين ماضيتين، مبيناً أن الهيئة منذ تأسيسها بمسمّى "جمعية" وتحويلها إلى مسمّى "هيئة" لم تطرح أو تعلن هذا الكم الكبير من الوظائف، وأن ما يتم تداوله خالٍ من الصحة تماماً.

 

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة التي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (www.srca.org.sa) أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودية، إضافة إلى حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهلال الأحمر": لا صحة لوظائف الـ 9500  ريال لحملة الثانوية والابتدائية
سبق

نفى مصدرٌ مسؤولٌ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعدّدة، ومنها "الواتساب"، عن طرح الهيئة 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب وقدره (9500) ريال.

 

وقال  المصدر: إن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين ماضيتين، مبيناً أن الهيئة منذ تأسيسها بمسمّى "جمعية" وتحويلها إلى مسمّى "هيئة" لم تطرح أو تعلن هذا الكم الكبير من الوظائف، وأن ما يتم تداوله خالٍ من الصحة تماماً.

 

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة التي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (www.srca.org.sa) أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودية، إضافة إلى حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
01:49 PM
قالت: منذ التأسيس لم نعلن مثل هذا العدد الكبير 35 ألف وظيفة

"الهلال الأحمر": لا صحة لوظائف الـ 9500  ريال لحملة الثانوية والابتدائية

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
6
5,655

نفى مصدرٌ مسؤولٌ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعدّدة، ومنها "الواتساب"، عن طرح الهيئة 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب وقدره (9500) ريال.

 

وقال  المصدر: إن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين ماضيتين، مبيناً أن الهيئة منذ تأسيسها بمسمّى "جمعية" وتحويلها إلى مسمّى "هيئة" لم تطرح أو تعلن هذا الكم الكبير من الوظائف، وأن ما يتم تداوله خالٍ من الصحة تماماً.

 

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة التي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (www.srca.org.sa) أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودية، إضافة إلى حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,382
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,212

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة