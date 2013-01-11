"الهلال الأحمر": لا صحة لوظائف الـ 9500 ريال لحملة الثانوية والابتدائية

قالت: منذ التأسيس لم نعلن مثل هذا العدد الكبير 35 ألف وظيفة

نفى مصدرٌ مسؤولٌ بهيئة الهلال الأحمر السعودي، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعدّدة، ومنها "الواتساب"، عن طرح الهيئة 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب وقدره (9500) ريال.

وقال المصدر: إن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين ماضيتين، مبيناً أن الهيئة منذ تأسيسها بمسمّى "جمعية" وتحويلها إلى مسمّى "هيئة" لم تطرح أو تعلن هذا الكم الكبير من الوظائف، وأن ما يتم تداوله خالٍ من الصحة تماماً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة التي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (www.srca.org.sa) أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودية، إضافة إلى حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".