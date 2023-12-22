الهلال الأحمر: لم نواجه أي معوقات في مباشرة بلاغ مشاجرة كلية البنات بالطائف

​"الثبيتي" يؤكد نقل حالة واحدة للمستشفى وأخرى رفضت النقل

أصيبت طالبتان نتيجة شجار نشب أمس بين طالبات في كلية البنات بحي الفيصلية بالطائف، ونقل الهلال الأحمر إحداهما للمستشفى، فيما تلقت الأخرى العلاج بالموقع.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف شادي الثبيتي، أن الهيئة تلقت بلاغاً من إحدى المعلمات بكلية البنات بحي الفيصلية بالطائف، مفاده وجود حالتين ناتجتين عن مشاجرة، وتم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحدث.

وأوضح أن الفرقة الإسعافية وصلت عند الساعة 3:53 يوم أمس إلى الموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات، ونقلت إحدى الحالتين، بينما رفضت الحالة الثانية النقل.

وبين "الثبيتي" أن وقت وصول الفرقة الإسعافية للمستشفى كان 4:39 مساءً، ولم تواجه الفرقة أي معوقات في الدخول للجامعة ومباشرة الحالات، وجرى الانتهاء من الحدث في تمام الساعة 4:17 مساءً.



وأعرب المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف عن شكره للمسئولين في كلية البنات بحي الفيصلية بالطائف على تسهيل مهمتهم.