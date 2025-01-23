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الهلال الأحمر يفتتح مركز إسعاف المحاني شمال الطائف

تم تزويده بالآليات والكوادر البشرية المتخصصة في طب الطوارئ

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، الأربعاء الماضي تشغيل مركز إسعاف المحاني شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى والمصابين في القرى والهجر القريبة من محافظة الطائف، والطرق السريعة المجاورة.

وتم تزويد المركز بالكوادر البشرية المتخصصة في طب الطوارئ والآليات ووسائل الاتصال، ويرتبط مباشرة بغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، حيث ترد جميع المكالمات على هاتف الطوارئ(997).

وباشر العاملون بمركز إسعاف المحاني أعمالهم اعتباراً من الأربعاء الماضي، إذ يأتي تشغيل مركز إسعاف المحاني ضمن خطط هيئة الهلال الأحمر الساعية لتغطية جميع مناطق المملكة بالخدمات الإسعافية.

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الهلال الأحمر يفتتح مركز إسعاف المحاني شمال الطائف
سبق

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، الأربعاء الماضي تشغيل مركز إسعاف المحاني شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى والمصابين في القرى والهجر القريبة من محافظة الطائف، والطرق السريعة المجاورة.

وتم تزويد المركز بالكوادر البشرية المتخصصة في طب الطوارئ والآليات ووسائل الاتصال، ويرتبط مباشرة بغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، حيث ترد جميع المكالمات على هاتف الطوارئ(997).

وباشر العاملون بمركز إسعاف المحاني أعمالهم اعتباراً من الأربعاء الماضي، إذ يأتي تشغيل مركز إسعاف المحاني ضمن خطط هيئة الهلال الأحمر الساعية لتغطية جميع مناطق المملكة بالخدمات الإسعافية.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
03:52 PM
تم تزويده بالآليات والكوادر البشرية المتخصصة في طب الطوارئ

الهلال الأحمر يفتتح مركز إسعاف المحاني شمال الطائف

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ياسر العتيبي - الطائف
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اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، الأربعاء الماضي تشغيل مركز إسعاف المحاني شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى والمصابين في القرى والهجر القريبة من محافظة الطائف، والطرق السريعة المجاورة.

وتم تزويد المركز بالكوادر البشرية المتخصصة في طب الطوارئ والآليات ووسائل الاتصال، ويرتبط مباشرة بغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، حيث ترد جميع المكالمات على هاتف الطوارئ(997).

وباشر العاملون بمركز إسعاف المحاني أعمالهم اعتباراً من الأربعاء الماضي، إذ يأتي تشغيل مركز إسعاف المحاني ضمن خطط هيئة الهلال الأحمر الساعية لتغطية جميع مناطق المملكة بالخدمات الإسعافية.

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