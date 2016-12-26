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الهلال الأحمر يوعي منسوبي المدارس بالتعامل السليم مع الحالات الطارئة

تعليمهم كيفية التجاوب مع "الغصة وبلع اللسان والغرق والحروق"

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والإدارة العامة للتدريب بالهيئة، برنامجاً توعوياً لمنسوبي مدارس ابن خلدون، حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

 

وتطرق التدريب إلى الحالات الطارئة، مثل: "إنعاش القلبي الرئوي، والغصة، وبلع اللسان، والغرق، والحروق"، والسكري، وطرق التعامل السليم مع تلك الحالات، وأهمية طلب الخدمة الإسعافية لمحتاجيها عند الحاجة إليها.

 

وتضمنت المحاضرة تطبيقاً عملياً للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تضمن البرنامج كذلك اطلاع منسوبي المدارس على القافلة التوعوية التابعة للهيئة، حيث تم تقديم شرح كامل عن طبيعة عمل القافلة والأهداف التي أوجدت القافلة من أجلها.

 

واطلع منسوبو المدارس على تجهيزات القافلة بما تحتويه من شاشات تستعرض مسيرة الهيئة وأعمالها بالإضافة إلى مجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لحالات إسعافية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

 

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الهلال الأحمر يوعي منسوبي المدارس بالتعامل السليم مع الحالات الطارئة
سبق

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والإدارة العامة للتدريب بالهيئة، برنامجاً توعوياً لمنسوبي مدارس ابن خلدون، حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

 

وتطرق التدريب إلى الحالات الطارئة، مثل: "إنعاش القلبي الرئوي، والغصة، وبلع اللسان، والغرق، والحروق"، والسكري، وطرق التعامل السليم مع تلك الحالات، وأهمية طلب الخدمة الإسعافية لمحتاجيها عند الحاجة إليها.

 

وتضمنت المحاضرة تطبيقاً عملياً للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تضمن البرنامج كذلك اطلاع منسوبي المدارس على القافلة التوعوية التابعة للهيئة، حيث تم تقديم شرح كامل عن طبيعة عمل القافلة والأهداف التي أوجدت القافلة من أجلها.

 

واطلع منسوبو المدارس على تجهيزات القافلة بما تحتويه من شاشات تستعرض مسيرة الهيئة وأعمالها بالإضافة إلى مجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لحالات إسعافية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:57 PM
تعليمهم كيفية التجاوب مع "الغصة وبلع اللسان والغرق والحروق"

الهلال الأحمر يوعي منسوبي المدارس بالتعامل السليم مع الحالات الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والإدارة العامة للتدريب بالهيئة، برنامجاً توعوياً لمنسوبي مدارس ابن خلدون، حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

 

وتطرق التدريب إلى الحالات الطارئة، مثل: "إنعاش القلبي الرئوي، والغصة، وبلع اللسان، والغرق، والحروق"، والسكري، وطرق التعامل السليم مع تلك الحالات، وأهمية طلب الخدمة الإسعافية لمحتاجيها عند الحاجة إليها.

 

وتضمنت المحاضرة تطبيقاً عملياً للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تضمن البرنامج كذلك اطلاع منسوبي المدارس على القافلة التوعوية التابعة للهيئة، حيث تم تقديم شرح كامل عن طبيعة عمل القافلة والأهداف التي أوجدت القافلة من أجلها.

 

واطلع منسوبو المدارس على تجهيزات القافلة بما تحتويه من شاشات تستعرض مسيرة الهيئة وأعمالها بالإضافة إلى مجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لحالات إسعافية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

 

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